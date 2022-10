Checo Pérez: “aprender e innovar en los negocios”

Checo Pérez se mueve de su zona conocida cuando de negocios se trata. Su mentalidad es versátil e inquieta y lo expresa en sus actividades previo a su segundo Gran Premio con la identidad de Red Bull Racing.

Su agenda en México no abarca solo automovilismo, pues incluyó una visita a la Cumbre de Negocios/Business Summit en Querétaro, donde se reunieron unos 70 panelistas internacionales y nacionales, que son líderes en el sector empresarial e industrial. En su charla, Pérez dijo palabras clave como: innovar y aprender en los negocios, pues la vida en la Fórmula 1 tiene un final.

_¿Cómo buscarás innovar y en qué sectores de negocios vas a invertir?

“Me gusta el tema inmobiliario y aprender. Cuando termine mi carrera en Fórmula 1, acabará mi ciclo como piloto y quiero aprender de otros mundos. Lo más cómodo para mí sería quedarme en esto, lo he hecho toda la vida. Pero quiero crecer e innovar en otras áreas y todo llegará en su momento”, respondió Checo Pérez a El Economista.

A los 32 años de edad, el volante mexicano juega gran parte en la derrama económica que genera el Gran Premio. De acuerdo a datos de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), se estima que la carrera del 2022 dejará una derrama económica de 15, 675 millones de pesos, cantidad que superará en 13.6% a la edición anterior, con una expectativa de asistencia de 344,000 espectadores durante los tres días del evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A su edad, ya ha pisado el terreno inversionista. Con Kavak, uno de sus nueve patrocinadores actuales (entre los que está Banorte, Inter.mx, Claro, Telcel, Mobil, Uniclick, Xades, Jalisco) tiene acceso a acciones de la empresa unicornio al precio de la acción corriente del momento.

A dos años que termine su contrato con Red Bull Racing su capacidad económica es muy sólida. En su segundo año con la escudería austriaca tuvo un aumento salarial de 3 millones de dólares, que lo colocó entre los 10 pilotos mejor pagados. El sitio especializado en automovilismo, Racing News 365, publicó en enero pasado el listado de salarios de cada uno de los pilotos inscritos en la F1. Checo Pérez percibirá 8 millones, muy por debajo de los 40 millones de dólares de Lewis Hamilton con Mercedes.

Los patrocinadores engrosan las cifras. Tan solo lo que invirtió este año la marca Jalisco por sumarse al casco y a la imagen de Checo, ascendió a los 25 millones de pesos, que vienen de la Secretaría de Turismo de la entidad y de Fideicomisos. La SecturJal señala que la marca “Jalisco es México” con Checo estará expuesta a una audiencia promedio de 87.4 millones de personas por un Gran Premio, es decir, alrededor de 2,000 millones de personas a nivel mundial durante el 2022.

José Perales, periodista de negocios, economía y finanzas en Whitepaper comenta a este diario que la fortuna de Checo Pérez es de unos 30 millones de dólares, los cuales está utilizando para diversificar sus inversiones como en el sector inmobiliario y en el Team México, que competirá en el UIM E1 World Championship de embarcaciones eléctricas que inicia en el 2023.

_ ¿Por qué es buena opción invertir en el sector inmobiliario en México?

“A pesar de que la industria inmobiliaria registró una baja, al igual que muchas otras, durante 2020, ya se está recuperando. De hecho presenta un crecimiento, aunque lento, pero sostenido. Además de la CDMX, Estado de México, Jalisco y Nuevo León; en el Bajío, se está también acelerando en municipios de Querétaro como El Marqués, Corregidora, San Juan del Río y Tequisquiapan”, explica José Perales.

En la Cumbre de Negocios en la que Checo dialogó con Oscar Peralta, presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), dejó entrever que la apuesta sería en Querétaro.

“Los buenos terrenos que me van a dar aquí (...) Cómo ha crecido y lo bonito y padre que está, me gustó mucho, venía del aeropuerto en helicóptero, pude ver gran parte de la ciudad y me pareció increíble”.

Durante el Meet the Fans en el que Pérez y Max Verstappen se presentaron en el teatro del Museo Soumaya, Arturo Elías Ayub, Director de alianzas estratégicas y Contenidos de America Móvil y de Fundación Telmex, señaló a este medio que el perfil Checo-inversionista lo mira con buenos ojos y entrarían a apoyarlo en caso de que lo solicite.

“La vida de cualquier deportista es corta, ganan buena lana, pero dura pocos años y gente que llega a la cima como Checo Pérez es muy inteligente, no solo es el don para el deporte, también tienen mentes muy sofisticadas y avanzadas para ser 1 o 2 del mundo. Veo bien que quiera empezar a invertir porque a su carrera no le quedan tantos años. Si hay un proyecto interesante que a todos nos convenga, seguramente nos pida. Lo analizaremos con mucho gusto”.

En el cierre del evento en el encuentro con los fans, Elías Ayub le hizo una pregunta a Checo: “Si volvieras a ser niño ¿Qué me dirías para convencerme de invertir en tu carrera?”.

Perez respondió: “haría lo mismo, no tendría otra arma, eran tantas mis ganas de irme a Europa que hubiera hecho lo mismo. No tengo duda de que te hubiera convencido otra vez”.

marisol.rojas@eleconomista.mx