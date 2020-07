El 80% de los aficionados que vieron la Serie Mundial de Grandes Ligas (MLB) en 2019 en televisoras que la transmitieron en México tenía 30 o más años, 8.64 de las 10.8 millones de personas, según Nielsen Ibope.

La oficina de MLB en México maneja un promedio de edad del aficionado mexicano al beisbol de Las Mayores de 34 años, una buena edad ya que en Estados Unidos el promedio era 57 años en 2017, según un estudio de Sports Business Journal y Magna Global.

“Somos un país en el que la edad promedio de nuestros aficionados en Grandes Ligas es de 34 años. Si bien nos gustaría estar todavía con más aficionados jóvenes, hay que entender que hay un buen trabajo hecho los últimos años”, señala Rodrigo Fernández, director de MLB México.

Una de las estrategias para promover el beisbol entre los jóvenes es la experiencia en estadios o eventos específicos (como MLB Home y activaciones), pero la pandemia evita realizarlas.

—¿Cambia la estrategia de promoción?

“Es un reto. Nuestra estrategia está cimentada en llevar beisbol a los jóvenes, que lo conozcan y se hagan aficionados al beisbol de Grandes Ligas. Estamos metiéndonos en temas de realidad virtual, eSports, donde están las audiencias más jóvenes y, si bien se podría pensar que esto nos está frenando, al contrario, estamos adaptando nuestra estrategia para estar más presentes en redes sociales, donde los demográficos son generalmente más jóvenes”.

Entre los activos de Grandes Ligas en el país está la México Series, prevista el 18 y 19 de abril en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México y se esperaban unos 100 millones de dólares en derrama económica, con base en tres series en Monterrey entre 2018 y 2019, pero se canceló por el coronavirus.

—¿Cómo afectó esto las relaciones con los patrocinadores?

“Parte del dinero que invierten con nosotros era para tener presencia en las series de México. Con la pandemia han entendido y hemos estado trabajando para brindarles distintas alternativas que podemos ofrecer que no incluían los paquetes contratados y todos han aceptado para nosotros sufrir la menor repercusión económica posible”.

“Las series en México han sido importantes para los patrocinadores, pero han entendido que somos una propiedad que está viva 11 meses al año y a ellos les da mucho valor. Hemos llevado parte de la inversión que tenían para la Mexico Series y han recibido, sobre todo en los assets digitales (mlb.com, lasmayores.com, redes sociales), una mayor cantidad de espacios que para ellos ha sido interesante y estamos trabajando conceptos nuevos que estamos por confirmar y serán innovadores”, explica.

Desde enero no se juega beisbol en México. La Liga Mexicana de Beisbol ya anunció la cancelación de su temporada 2020, Grandes Ligas no vendrá al país este año y su campaña empezaría el 23 de julio; el fan no ha tenido acción en los diamantes por más de cinco meses.

—¿Cómo afecta al aficionado mexicano la ausencia de beisbol?

“Que no se tenga beisbol nos frustra a todos, pero igual que con cualquier otro deporte que no se está practicando; más que ser negativo, al contrario, va a generar este sentimiento de ‘por fin ya tengo el beisbol de regreso’ y van a estar muy metidos”.

Sólo el 1.2%

Pocos positivos en MLB tras pruebas

En la primera ronda de pruebas de Covid-19 que realizó MLB, 38 fueron positivas, entre las cuales 31 fueron jugadores y 7 miembros de los staffs de los equipos, informó la Liga.

Esto es el 1.2% de las 3,185 pruebas realizadas, con 19 de los 30 clubes con al menos un positivo.

Varios beisbolistas se negaron a jugar esta temporada y los más notables son Ryan Zimmerman (Nacionales) y David Price (Dodgers).

Mike Trout, de los Angelinos y el jugador mejor pagado de la MLB, manifestó su incomodidad por los riesgos de salud y no ha confirmado su participación en la temporada 2020, pese a estar en los entrenamientos.

Florida, uno de los estados con mayor rebrote de Covid-19, alberga a dos equipos de la MLB y enciende las alarmas. Además, es donde la NBA y la MLS pretenden finalizar sus torneos de 2020.

