La paridad entre Liverpool y Manchester City no solo se mide en el campeonato inglés, donde se llevan un punto de diferencia en la tabla, sino también a nivel continental. Ambos equipos lograron dar el primer paso hacia la final de la Champions League al ganar sus partidos de ida de las semifinales frente a Villarreal y Real Madrid, respectivamente, buscando consolidar la tercera final de Champions entre equipos británicos en las últimas cuatro ediciones.

Liverpool recibió a Villarreal en la serie del miércoles con la etiqueta de favorito, aunque reconociendo que el conjunto español no es un cheque en blanco, pues dejó en el camino a la Juventus en octavos de final y al Bayern Múnich en cuartos, dos gigantes de Europa que eran considerados serios candidatos al título de ‘La Orejona’.

“Puede que haya habido una pequeña ventaja en sus dos últimos partidos en los que la Juve y el Bayern los hayan subestimado, pero eso nunca nos pasará a nosotros, especialmente después de estos cuatro partidos, ya no hay posibilidades para eso”, dijo el entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, un día antes de la serie, lo que aseguraba que su equipo saldría sin ninguna contemplación a buscar el triunfo en casa.

Y lo consiguió de forma abrumadora: Liverpool disparó 19 veces al arco de Gerónimo Rulli contra solo un tiro al marco de Alisson Becker, mientras que el balance de posesión fue de 74% contra 26%, incluyendo 737 pases para los ingleses contra solo 272 de los españoles.

En el marcador la diferencia no fue tan grande. El primer gol tuvo que caer por un autogol del lateral izquierdo ecuatoriano, Pervis Estupiñán, hasta el minuto 53, mientras que el segundo cayó de forma inmediata por cuenta del delantero senegalés, Sadio Mané. Aunque los Reds intentaron con mayor intensidad el resto del tiempo, Villarreal recompuso la seguridad defensiva y aguantó los embates hasta cerrar la puerta con un 0-2 que, intentarán, sea rescatable el próximo martes cuando jueguen en su casa, el estadio de La Cerámica.

“Cuando juegas a dos partidos tienes que relativizar. Hoy podría haber sido peor. Tenemos que tratar que el partido sea diferente allá y proponer nosotros (…) Hoy era un partido en el que, queriendo llevar el control en momentos, no nos han dejado, queriendo correr a su espalda tampoco lo hemos hecho. Entonces hoy todo era tratar de resistir defensivamente para tener opciones en el segundo partido y eso sí lo hemos hecho. Allá va a ser diferente”, reflexionó Unai Emery, entrenador del Villarreal.

Era una aduana difícil para el 'Submarino amarillo'. El Liverpool nunca ha perdido un partido de semifinales de competiciones de la UEFA en casa y creció su balance a 10 victorias, dos empates y apenas cuatro goles en contra en esos 12 partidos. La vuelta tampoco será sencilla, pues de acuerdo con datos del periodista especializado en estadísticas, MisterChip, solo un equipo le ha podido dar la vuelta a los Reds tras perder la ida por dos goles: el Inter de Milán en la Copa de Europa pero de hace 57 años (en 1965).

Pero a pesar de tener esos factores a su favor, el entrenador Klopp no se fía para la vuelta: “El trabajo todavía está por hacer, esto aún no se ha terminado. Vamos 2-0 al descanso, habrá que seguir concentrados 100% y mantener la actitud adecuada que no es la de ir a defender. Allá habrá un ambiente difícil, lo darán todo, compiten todo el tiempo. Si nos ganan y se clasifican será porque lo han merecido y, si nos clasificamos nosotros, también lo habremos merecido”.

Klopp llegó a 50 victorias en Champions League tras el partido contra Villarreal. En la edición actual del torneo ha ganado nueve de 11 partidos, destacando que se fue con récord perfecto en la fase de grupos y su única derrota fue un 0-1 en octavos de final contra Inter de Milán, insuficiente para eliminarlos de los playoffs.

Villarreal tendrá que ganar mínimo por el mismo marcador el martes en su casa para asegurar los tiempos extras en la eliminatoria, aunque a Liverpool le basta con perder por diferencia de un gol para clasificar en 90 minutos. Loss Reds se han convertido en un serio rival dentro de la Premier League y eso lo han constatado en la Champions, llegando a dos finales en el último lustro (subcampeones contra Real Madrid en 2018 y campeones contra Tottenham en 2019).

Si Liverpool y Manchester City mantienen sus respectivas ventajas ante Villarreal y Real Madrid la próxima semana, clasificarían a la tercera final inglesa de las últimas cuatro ediciones en la Champions, luego de la que protagonizaron justamente los Reds contra Tottenham en 2019 y el Chelsea contra Manchester City de 2021.

Liverpool busca empatar al Milan como el segundo equipo más ganador en la historia de las Copas de Europa (actualmente llamadas Champions League) con siete, solo detrás de las 13 del Real Madrid, mientras que Manchester City busca su primera estrella, al igual que el Villarreal. Por ahora, el primer paso hacia la corona lo han dado los equipos ingleses.