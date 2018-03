La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ofreció la primera plataforma over the top (OTT) para la transmisión de contenido deportivo en México, cuando en el 2013, y como parte de su estrategia de expansión regional, pusieron a disposición de los aficionados los 300 partidos de la temporada 2013-2014 por una tarifa única.

Para ese entonces, 74% de los partidos de la fase regular del campeonato era televisado, por la señal de Megacable, y la totalidad de la postemporada. “El objetivo es situar a la LMP en la modernidad. Tener televisión por Internet es lo de hoy y es lo que los aficionados nos pedían de desde hace tiempo”, expresó Omar Canizalez, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico.

Actualmente, son 10 plataformas OTT que ya ofrecen transmisiones en vivo —y retransmisiones— de competencias deportivas de futbol, beisbol, basquetbol, futbol americano y para este año se estrenará automovilismo. Ligas profesionales, nacionales y extranjeras, clubes de futbol, empresas de entretenimiento y telecomunicaciones son quienes apuestan por el sector, que según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU) llegó a 6.7 millones de suscriptores, lo que representa un crecimiento anual de 39.6%, un ritmo mayor a la televisión de paga, que creció en el mismo periodo en 15 por ciento.

“Los derechos digitales no son excluyentes. Cuando tienes una liga, evento deportivo, tu objetivo como dueño es que la vea la mayor cantidad de personas posible; entonces, las plataformas digitales abren un nuevo espectro (...) se está multiplicando la forma para ver contenido”, señala Carlos Martínez, presidente de Fox Networks Group Latin America.

En los últimos cinco años, desde el lanzamiento de LMP.TV, aparecieron nueve plataformas más que transmiten contenido deportivo, y que en orden cronológico son: la versión para México de NBA League Pass (2013), Claro Sports con los juegos de Pachuca y León (2014), Chivas TV con los partidos de Guadalajara, Cinépolis Klic con juegos de la Liga Mexicana de Beisbol y Liga Mexicana del Pacífico, y NFL Game Pass, todas en el 2016; Blim que en el 2017 fue parte del acuerdo para que el club de futbol de Guadalajara firmara un contrato de transmisiones para TV de paga con Televisa. Incluso Blue to Go, ligada a Sky, podría en unos meses lanzar su plan On Demand.

Para este año, Fox lanzó toda su oferta deportiva mediante una aplicación llamada Fox Play y la Fórmula 1 anunció recientemente que México está considerado entre los 24 países que tendrán la oportunidad de consumir los 21 Grandes Premios del campeonato por streaming.

Juan Carlos Rodríguez, presidente de Univisión Deportes, tenía muy claro a su rival y le deseó fracaso. La cadena de televisión realiza contenidos para la audiencia de habla hispana en Estados Unidos, y una de sus mayores apuestas es el futbol. El año pasado, por fin obtuvo los derechos de transmisión de los 18 equipos de la Liga MX.

“¿Por qué nos aliamos con Facebook? No es por un deseo o porque compartamos nuestros derechos así nada más, es para blindarnos de las transmisiones ilegales (...) y como dicen, si no puedes con el enemigo, únete”, expresó el directivo durante su ponencia en el Sports Innovation Summit 2017. En aquel momento, también vaticinó el fracaso de Chivas TV, proyecto que calificó como “una gran apuesta en un momento terrible, no les va a monetizar”, dijo (...) pero la plataforma continúa pese a tener ya transmisión en TV restringida.

Sin embargo, los hábitos de consumo de los televidentes cambiaron en los últimos años y 71.5 millones de personas tiene acceso a internet en México, lo que representa 60% de la población de acuerdo con datos del Inegi.

Macarena Alexanderson, directora de Nielsen Sports, detalla el contexto del consumo contenidos deportivos en nuestros país, donde la televisión mantiene la preferencia de los aficionados. “Deporte en vivo, sí o sí, la televisión sigue como la fuente principal, aunque la convivencia entre la televisión y una segunda pantalla (smartphone, tableta, computadora), cada vez más va en aumento”, comentó.

Hace tres años, 40% de los aficionados al futbol utilizaban una segunda pantalla en los partidos en vivo, pero actualmente el índice llega 70% de los fans los que prefieren interactuar en redes sociales, consumir estadísticas o análisis de los partidos.

Datos del CIU indican que existen en México 27.5 millones de suscriptores a televisión de paga, mientras que en plataformas OTT llega a 7 millones de cuentas, según datos de Federico Alamán, general manager de Fox México.

El informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en su encuesta de usuarios de servicios de telecomunicaciones 2017, detalla que 33% de las personas contrata un servicio de televisión de paga por el precio y duplica al porcentaje de los usuarios que prefieren el servicio por la calidad del contenido (15 por ciento).

“Es un camino más y esta es la propuesta de nuestra compañía. Nuestra oferta está dirigida al mercado mexicano, específicamente a los Millennials, a un precio accesible y con el valor agregado que tendrán en un solo lugar todo el contenido de la marca Fox, deportes, series, películas, documentales”, añadió Carlos Martínez, en el evento de lanzamiento de Fox Play.

Compañías de telecomunicaciones como Fox, Televisa, a través de Blim, y América Movil, con Claro Video, trasladaron su oferta de contenido deportivo a las plataformas over the top. En parte, porque las audiencias en televisión abierta cayeron 18% durante el 2016 y en televisión de paga el crecimiento el año pasado fue de 1.2%, cuando un año antes el índice llegaba a 12.8%, según datos del Ifetel.

En tanto, la consultora Soonora estimó en 25% en crecimiento del negocio de las OTT en México, pasando de 218 millones de dólares a 272 millones al finalizar el 2017, por el valor de las suscripciones al servicio.

Las ligas deportivas estadounidenses ofrecen la totalidad de las temporadas por suscripción, también —si el aficionado lo quiere— puede adquirir los juegos de su equipo, o resúmenes, en el caso de los juegos de beisbol que se pueden extender por horas. Por ejemplo, NBA League Pass surgió en 1995 como un servicio a la carta para los aficionados.

Carlos Martínez indica que los clubes apenas están considerando la venta de derechos de digitales en los contratos de transmisión de partidos. La Federación Mexicana de Futbol obtuvo 15 millones de dólares por ese rubro en la renegociación de los de transmisión de la Selección Mexicana el año pasado.

Las ligas de futbol de España e Inglaterra ya tuvieron acercamientos con Amazon y Facebook para la venta de derechos digitales, según reportes de prensa. El torneo español planea la creación de una plataforma para hacer programas de análisis y conocer más a clubes y equipos, así como la transmisión de los juegos de la Liga 1,2,3, la segunda categoría, debido a que ninguna televisora tiene exclusividad .

DAZN es una OTT exclusiva de deportes. Transmite juegos de la Liga Premier de Inglaterra, Serie A de Italia, Liga de España y la Copa del Rey.

También la Champions League y Europa League, y torneos de Brasil, tanto nacionales como regionales. Su oferta se expande a rugby, basquetbol, beisbol, tenis y hockey, y operan en Suiza, Alemania, Japón, Austria y Canadá.

Fox Play tiene la oferta deportiva más extensa en México para una plataforma over the top, ya que trasladó todas las propiedades que transmite en televisión de paga, como Champions League, Liga de Campeones de la Concacaf, así como la NFL, Fórmula 1 y los partidos de Pachuca, León, Mineros y cinco clubes de la Liga MX Femenil.

“En algunos contratos tuvimos que ampliar nuestros derechos”, explica Carlos Martínez, presidente de Fox México, dice que 80% de los eventos deportivos son en vivo.

Chivas TV ofrece todos los partidos del equipo de futbol varonil, femenil y de fuerzas básicas por una membresía de 111 pesos mensuales. Es la única plataforma exclusiva para un solo equipo, aunque a Guadalajara lo transmiten Cinépolis Klic y Blim.

La segmentación de contenido es un rasgo que se puede ver en las plataformas OTT; por ejemplo: La Liga Mexicana de Beisbol y la Liga Mexicana del Pacífico acordaron con Cinépolis la trasmisión de un paquete específico de juegos. NBA, NFL y MLB tiene presencia en México a través de diferentes planes, desde un partido hasta toda la temporada se puede comprar.