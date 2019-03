Las dos victorias consecutivas que consiguió Cruz Azul ante Necaxa y Atlas le dieron tranquilidad al interior del plantel. El ambiente en club dejó de ser tenso como en las últimas semanas, en el que incluso se daban pequeñas discusiones entre los jugadores. Ahora, tanto futbolistas como entrenadores se dedican a entrenar con el respaldo de los buenos resultados.

El técnico Pedro Caixinha y el portero Jesús Corona, dos de los líderes de la plantilla, hablaron con los medios de comunicación en una medida inédita desde que el portugués está en el cargo. Ambos dijeron que su comparecencia conjunta no obedecía a ningún factor y que era probable que no se repitiera en el futuro.

Al arquero se le preguntó sobre si el video (en el que acusaban a un periodista de crear rumores sobre una mala relación entre jugadores y el cuerpo técnico) les había beneficiado en su desempeño futbolístico.

“Fue benéfico en el sentido que nos hizo darnos cuenta en los aspectos que estábamos trabajando mal para corregirlos. A partir de entonces, nos dedicamos a hacer nuestro y las cosas han salido bien”, mencionó.

Cruz Azul arrastraba una racha de seis partidos sin ganar. Ésta pudo ampliarse hasta siete encuentros, debido a que estaban perdiendo 1-0 con Necaxa, pero una charla al medio tiempo de ese juego, una modificación táctica del portugués y un incremento de intensidad de los futbolistas permitieron que remontaran el marcador y se llevaran el triunfo

Caixinha también sugirió que el video cambió la dinámica de sus futbolistas y eso provocó que afectara su concentración en el primer tiempo del juego contra los Rayos: “creo que todos lo pudieron ver. Afortunadamente, desde ese medio tiempo las cosas han mejorado”.

Ni el portugués ni el portero hicieron declaraciones polémicas contra la prensa. Contestaron los cuestionamientos de la prensa por aproximadamente 20 minutos, aunque hicieron esperar a ellos mismos por más de dos horas. También pidieron que se hicieran preguntas referentes a Pachuca, su rival el próximo sábado, y no a lo que el equipo había pasado en el inicio del torneo.

“Buscamos que el equipo esté lo menos distraído posible y por eso hemos implementado esta serie de medidas”, argumentó el lusitano.

A Caixinha también le cuestionaron sobre las razones por las que el equipo no ha podido acercarse al buen nivel que tuvo en el semestre pasado. Éste respondió que se debe a una serie de circunstancias. Antes había dicho que las lesiones que afectaron a su plantel y el cambio de sistema ofensivo habían sido factores para que eso sucediera.

Ahora también dijo que se deben a factores históricos del futbol mexicano y que también les suceden a los equipos que terminan levantando el título, en referencia al América, que tampoco pasa por su mejor momento futbolístico.

Caixinha felicita a Mena

Al portugués se le pregunto su opinión sobre Ángel Mena, quien hasta el torneo pasado jugó en Cruz Azul y ahora, con León, es el líder goleador del torneo y también es el líder asistidor del certamen.

“No me gusta hablar de jugadores que no están en el equipo, pero con Ángel haré una excepción. Me da gusto por él, porque además de un buen futbolista en un gran ser humano. A él se le puso un contrato en la mesa (para continuar con el club), pero él decidió probar otras oportunidades”, dijo.