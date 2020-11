“No es un ahorro, pero estamos conscientes de que no tenemos otra opción. Nos tenemos que ajustar a la situación y a la temporada atípica”, expresó a El Economista Aarón Duarte, gerente de Dorados de Chihuahua, equipo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), que esta postemporada jugará semifinal y final de zona en una “burbuja” en Monterrey.

La LNBP busca recrear el ecosistema aislado de la NBA, pero con un presupuesto menor, de entre 6 y 8 millones de pesos para culminar su temporada lo antes posible ante la amenaza de un rebrote importante de casos de covid-19 en el país.

La logística consiste en dos “burbujas” que albergan las semifinales y finales de zona, una ubicada en Monterrey y otra en Querétaro, por lo que el público está descartado. Para la final de campeonato se vislumbran dos escenarios: que los dos equipos estén en condiciones de jugar en sus respectivos gimnasios o jugar la final en una sola sede, en la misma modalidad de “burbuja”, aunque no se ha dado a conocer el lugar.

Los sitios se definieron con base en distintos factores que evaluó TecSalud y VCGA Consultores, tomando como referencia los próximos 15 a 20 días, como capacidades hospitalarias, semáforos, distancias, logística, etcétera.

También se acortaron los playoffs. En vez de que la semifinal y final de zona sea a ganar tres de cinco juegos, será a dos de tres con un solo día de descanso. En el caso de la final, en vez de ganar cuatro de siete partidos, se jugará a tres de cinco, de tal manera que el último juego se disputará a más tardar el 22 de noviembre.

Soles de Mexicali y Dorados de Chihuahua son los equipos que más distancia recorren en sus partidos de visitante, y aunque las tarifas del hotel sede se redujeron de 1,200 a menos de 1,000 pesos, una misma sede no necesariamente representó un ahorro.

Duarte explicó que Dorados organizó la temporada contemplando pérdidas, pues la asistencia del público a su arena representa entre 35 y 40 por ciento de sus ingresos. El gimnasio Manuel Bernardo Aguirre tiene capacidad para 10,000 personas y en playoffs los ingresos de los aficionados cubren fácilmente los costos de operación durante esas semanas. Además, el costo del traslado a Monterrey se tenía contemplado desde un inicio, con “burbuja” o no.

Pese a los inconvenientes de jugar sin público y los costos en la implementación de protocolos sanitarios (Duarte no precisó la cifra en el equipo, pero se sabe que durante la temporada regular la liga hizo una inversión cercana a los 15 millones), tanto la liga como Dorados operan en números negros.

“Gracias a la disciplina financiera que tenemos en la liga y a la buena planeación pudimos hacer toda esta inversión que no teníamos contemplada. Hubiéramos tenido utilidades importantes para hacer inversiones que queríamos este año, pero no pasa nada, las hacemos el año que entra. Por eso la necesidad de hacer las cosas con claridad, para que cuando toques la puerta de un patrocinador esté interesado”, indicó Sergio Ganem, presidente de la Liga.

Para los equipos, que se encargan de cubrir sus gastos de hospedaje, alimentación y traslado (que esta temporada se realizó por tierra), se sumaron los costos de las medidas de salud y sanidad. El gerente de Dorados señaló:

“A la llegada del gimnasio hay un túnel sanitizador, este tiene un tanque de 500 litros donde se mezcla el agua con el químico; tenemos tapetes distribuidos en todo el gimnasio; tenemos un kit sanitizador para cada punto, sprays y todo eso en vestidor local, visitante, en la mesa de control, en las bancas, en las personas encargadas de limpiar la duela cada que un jugador se cae. Ha sido mucho lo que se ha invertido en el tema de salud. A eso hay que sumar toda la cantidad de pruebas PCR que se han hecho en la temporada: cada prueba nos cuesta entre 2,700 y 2,900 pesos, cada que nos testean mínimo nos están haciendo 20 pruebas”.

Duarte expresó que la “burbuja” da certeza de que la temporada podrá culminar, pues en un principio enfrentarse a lo desconocido de saber si se podría terminar o no.

¿Qué retos económicos se vendrán para la planeación de la siguiente temporada?

“Si la situación a nivel mundial y en México no cambia para el año que entra, quizás otros dos equipos descansarán la próxima temporada. Hablando por Dorados, vamos a tener que pensar si estamos preparados junto con nuestros patrocinadores; si tenemos la capacidad de operar una temporada de millones de pesos, aunque sea corta, si no vamos a tener afición adentro, sin tráfico de consumo para vender la mercancía del club, porque no es lo mismo vender en línea a estar con la tienda en el gimnasio. Se trata de si nuestro consumidor tiene trabajo o no, porque se han perdido muchos trabajos, también de eso dependemos”.

Logística de los playoffs 2020

Viaje vía terrestre a ambas sedes

Pruebas PCR hasta el término de la temporada a todos los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico y staff previo al viaje a Monterrey y Querétaro.

Pruebas rápidas de PCR serológica al llegar a los hoteles para confirmar que no hubo contagios o errores antes de entrar a la burbuja.

En caso de que un jugador sea positivo antes de ingresar a la burbuja, se pondrá en aislamiento y se le atenderá conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud; el resto del equipo podrá participar de salir negativo en la prueba.

Se requerirá de mínimo seis jugadores disponibles para poder jugar la serie.

A la burbuja entran árbitros, cuerpos técnicos, comisarios y todos los que tengan que ver en la operación de los partidos.

