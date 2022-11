Kyrie Irving y las consecuencias de una promoción en redes sociales

El escolta del equipo de New York no midió el impacto que podía tener el hecho de compartir un enlace mediante Twitter e Instagram. Fue el 27 de octubre que el jugador publicó una dirección web que llevaba a documental “Hebreo para negros: Wake Up Black America”, creado en 2018 y apoyado por grupos antisemitas al tener contenido relacionado al tema.

No pasó mucho tiempo para que la problemática escalara, primero con la revista Rolling Stone enumerando los mensajes en contra de los judíos de la producción. Esto fue retomado por diversos medios y seguidores de la NBA para señalar las publicaciones del basquetbolista de los Nets, sin embargo, lo que ha generado aún más reacciones es la postura de Irving ante la situación.

Solo dos días después de sus publicaciones, Kyrie protagonizó una tensa conferencia de prensa donde fue cuestionado al respecto y su respuesta le dio la vuelta al mundo: “Se supone que la historia no debe ocultarse a nadie. No voy a renunciar a nada en lo que creo. Solo me haré más fuerte porque no estoy solo. Tengo todo un ejército a mi alrededor”, sentenció entre la discusión sobre si había promocionado el filme o no.

Jugó dos encuentros más con Brooklyn pero ya no fue llevado hacia la prensa tras la finalización de los mismos. Primero el gerente general del equipo, Sean Marks, declaró que no quería causar más alboroto e incluso, en conjunto con el jugador, donaron un millón de dólares a causas contra el odio, sin embargo la postura de Kyrie Irving seguía siendo una incógnita, por lo que la ‘bola de nieve’ siguió su camino.

El base del equipo regresó ante los medios y sus declaraciones detonaron las consecuencias. “No quise causar ningún daño. Yo no soy el que hizo el documental (...) (no estoy de acuerdo con) algunas de las críticas a la fe judía y la comunidad, seguro. Se hicieron algunos puntos allí que fueron desafortunados”, sentenció para después no negar que tenía creencias antisemitas: “no puedo ser antisemita si sé de dónde vengo”, concluyó.

No tardaron en responder, primero desde su propio equipo al suspenderlo por al menos cinco partidos: “Tal falta de repudiar el antisemitismo cuando se le da una oportunidad clara de hacerlo es profundamente perturbador, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo”, se lee en el comunicado de los Nets. Aunado a esto, Sean Marks aseguró que Kyrie debía reunirse con líderes judíos y tomar asesoramiento sobre el tema antes de poder regresar a las canchas.

El 3 de noviembre llegó la disculpa formal del jugador donde aseguró que actuó de manera impulsiva tras las acusaciones que recibió en lugar de centrarse en los comentarios de odio dentro del documental: “A todas las familias y comunidades judías que están heridas y afectadas por mí publicación, lamento profundamente haberles causado dolor y me disculpo”, confesó.

Pese a su mensaje, un día después llegaba la respuesta de Nike, quien cortó cualquier relación comercial con Irving, quien tenía contrato hasta octubre del 2023, e incluso frenó el lanzamiento de los tenis Kyrie 8. “En Nike, creemos que no hay lugar para el discurso de odio y condenamos cualquier forma de antisemitismo. Estamos profundamente entristecidos y decepcionados por la situación y su impacto en todos”, redactaron en un comunicado.

El gerente general de los Brooklyn Nets sentenció que su disculpa no es suficiente para que vuelva a jugar con el equipo, por lo que habrá más pasos a seguir para Irving si es que quiere sumar actividad en las duelas de NBA en el que es su último año de contrato con la franquicia de New York.