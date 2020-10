Sofia Kenin (6) e Iga Swiatek (54) mantienen larga distancia en el lugar que ocupan en el ranking de la WTA, tienen dos años de edad de diferencia, pero ambas conservan en su niñez el mismo inicio de una carrera impulsada por la figura paterna.

La raqueta estadounidense y polaca tendrán el partido estelar del Roland Garros 2020, marcado de juventud y nuevas historias de carreras.

En los últimos 14 torneos major, han ganado 11 mujeres diferentes, y solo Naomi Osaka (3) y Simona Halep (2) han ganado más de uno. La última jugadora en ganar dos majors en un año fue Angelique Kerber en 2016 y ahora Kenin se unirá a ese selecto grupo de múltiples ganadores del Slam, o Swiatek capturará su primer título importante.

Quien gane el sábado continuará una serie de victorias de Grand Slam para jugadores jóvenes, con Halep como la única jugadora mayor de 23 años entre los ganadores de los últimos siete títulos.

De hecho, el único encuentro anterior de Swiatek y Kenin se produjo en el evento juvenil de Roland Garros hace cuatro años, cuando la polaca ganó en dos sets apretados.

La juventud de ambas está respaldada actualmente por sus padres. Alexander Kenin, papá de la estadounidense de 21 años es también su entrenador. Ambos se mudaron de Moscú a Estados Unidos cuando Kenin era una niña. Comenzó a jugar tenis a la edad de cinco años, creció en Florida y sus máximos logros comenzaron a darse el año pasado.

Su primer trofeo fue en dobles en el Abierto de Auckland (junto a Eugenie Bouchard), y en el Abierto de Beijing (junto a Mattek-Sands). Este 2020 tiene la oportunidad de levantar otro trofeo, que sería su segundo título de Grand Slam, pues en el reciente Australia Open se coronó.

“No es fácil llegar a una final de Grand Slam. Llegar a dos este año, es muy especial. Y en la final voy a usar esa ventaja de haber llegado ya a una final, Iga no lo ha hecho. Sé cuáles son las emociones en tu primera final de Grand Slam. Espero que se ponga un poco nerviosa, pero sí, sé qué esperar, así que realmente espero que me vaya bien”.

Kenin puede convertirse en la primera estadounidense desde Serena Williams en 2015 en ganar múltiples títulos importantes en un año. (Serena ganó tres de los cuatro títulos principales ese año) y este 2020 tiene marca de 16-1 en duelos majors.

“Siento que después del Abierto de Australia la gente empezó a conocerme. Sentí un poco más de presión desde el exterior. Mantener este nivel y jugar un gran tenis ahora es realmente especial. Siento que la gente me admira. Tienes que ser inteligente, saber cómo resolver problemas, esperar situaciones difíciles, de presión. Obviamente, me gusta no volverme demasiado loca con el marcador, prefiero ir con calma”.

Su rival Iga Swiatek aún no estrena su palmarés de títulos en el circuito y nunca había superado la cuarta ronda en un torneo de Grand Slam, es más, apenas tiene 19 años y es la número 54 del ranking. Es la primera polaca en una final de Roland Garros desde hace 81 años, cuando Jadwiga Jedrzejowska fue subcampeona en 1939.

Nació en Varsovia y lleva el deporte en la sangre. Su padre, Tomasz, fue remero olímpico y disputó los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Ser hija de un ex atleta le imprime a Iga pedigrí atlético. Inició con la natación, pero eso fue fugaz.

“Tenía miedo al agua, así que el tenis era mucho mejor para mí”, dijo Swiatek a ausopen.com después de llegar a la cuarta ronda en Melbourne Park por primera vez.

La tenista ha sido muy abierta en compartir sus gustos por la música, escucha rock de AC / DC y Pink Floyd. O en sus listas de reproducción se puede ver a Pearl Jam.

“Solo escucho rock para tener energía antes de los partidos, así que Pearl Jam, AC / DC, pero fuera de los torneos, por lo general escucho pop de los 80 o de los 70, incluso de los 60. Supongo que me gusta todo excepto el rap. No sé cómo sucedió eso. Cada persona que he conocido ha aportado algo a mi vida y, por lo general, es música”.

En lo que va de su campaña en París, Swiatek no cedió sets. En sus cinco participaciones anteriores, el parcial más ajustado que tuvo fue en segunda ronda frente a la oriunda de Taipei Hsieh Su-Wei, el cual ganó por 6-4.

En octavos de final, Swiatek borró del estadio Philippe Chatrier a la rumana Simona Halep (1° favorita). A partir de allí, las luces de París comenzaron a apuntar hacia quien es la mejor adolescente ubicada en el ranking mundial por encima de Coco Gauff y Amanda Anisimova.

“Parece algo totalmente irreal. Por un lado, sé que puedo jugar a un gran nivel de tenis, pero por otra nunca antes pensaría que podría estar peleando por un Grand Slam”.

Iga terminó sus estudio de secundaria y ha trabajado comenzó a darle forma a sus entrenamientos mentales.

“Ahora mismo es complicado que pueda centrarme en temas de estudios. Es cierto que tengo 19 años y que tengo una edad para estar estudiando. Pero ahora mismo no estoy centrada en eso. Me resultaría muy complicado estar estudiando mientras estoy jugando un torneo. Ahora mismo mi máxima prioridad es el tenis y luego ya veremos. En la vida hay tiempo para todo y en cuestión de meses puede cambiar todo. Siendo honestos, ¿de verdad podría estudiar mientras estoy preparándome una final de Grand Slam?”

A pesar de su corta edad, la polaca en 2016 ganó la Junior Fed Cup y en 2018, en los Juegos Olímpicos de la Juventud, ganó la medalla de oro en dobles junto a Kaja Juvan.

Además, en la última semana del Roland Garros 2020 se convirtió en la mujer con el ranking más bajo que alcanza la final del torneo, desde el estreno del escalafón de la WTA en 1975. Swiatek ha ganado cada uno de los 12 sets que ha disputado en el torneo, cediendo apenas 23 juegos en la media docena de partidos que lleva.

“Va a ser diferente porque voy ante una jugadora más experimentada y eso te hace tener ciertas dudas. Sé que voy a tener que dar lo mejor de mí si quiero conseguir la victoria. Ahora parece que estoy ganando fácil, pero no creo que en la final sea así”.

