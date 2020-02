La nueva experiencia de la NBA en México se prepara en las mesas e instalaciones de Capitanes de la Ciudad de México, que milita en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

La franquicia elegida para iniciar la expansión de la G League (Liga de desarrollo de la NBA) en nuestro país buscará darle una mayor relevancia al jugador latino.

El primer acuerdo se firmó por cinco años, aunque los directivos esperan que se convierta en un proyecto a largo plazo. Durante los playoffs, el vicepresidente de la franquicia, Ignacio Abascal charló con El Economista en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, futura casa de la NBA G League, para hablar de la sostenibilidad financiera del proyecto.

—¿Se han acercado nuevos patrocinadores a partir del anuncio de la incursión de Capitanes en la G League?

No voy a hablar de nombres sino de verticales, han venido aerolíneas, se ha acercado un banco, de una tienda deportiva, que ya veníamos explorando la posibilidad de trabajar juntos y con ese anuncio ha explotado, vamos a decirle así. El año pasado por primera vez nos empezaron a buscar marcas, Tecnocasa es un ejemplo, siempre habíamos ido a buscar patrocinadores y por primera vez marcas empezaron a llegar. Ahora empezará a suceder, todavía no hay nada cerrado, pero se está acercando mucha gente.

—¿Buscarán que los patrocinadores firmen por los cinco años iniciales del contrato de G League para asegurar su viabilidad financiera?

Hasta ahora la LNBP es más anual y por desgracia muchos equipos aparecen y desaparecen. Es algo que se tiene que subsanar en la Liga. Tenemos este proyecto que dura cinco años en una primera instancia, vemos esto todavía como a largo plazo, nos encantaría empezar a firmar esos patrocinios por el periodo del contrato. En nuestra corta historia los hemos firmado anualmente, por suerte todos han repetido y hemos aumentado, eso es una buena señal. También tenemos la NBA tiene determinadas exclusivas en patrocinios, entonces todavía estamos viendo dónde entrar y cómo hacerlo, pero por supuesto una meta sería que el patrocinador nos acompañe los cinco años.

—¿Capitanes respetará los sueldos que estipula la NBA para sus jugadores de G League?

Como vamos a hacer una entidad diferente, estamos en negociaciones con la NBA. Obviamente se van a respetar todos los límites salariales, el rango de los jugadores es 35,000 dólares (por temporada) pero existen muchos tipos de contratos, existen los two way players, que cobran entre 70,000 y 400,000 dólares, existen los affiliates, que como juegan el Summer Camp, cobran esos 35,000 más un extra; entonces, lo que estamos explorando con ellos es que si queremos atraer talento vamos a necesitar no sólo esos salarios de 35,000 dólares que para el básquetbol latinoamericano no son tan elevados.

—Dado que las temporadas de LNBP y G League coinciden, ¿se jugará con equipos distintos?

Está por explorarse. Las comunicaciones que hemos tenido en la Liga es que nos van a apoyar en el aspecto de que van a mover el calendario, la G League desde luego no se va a mover, ya se saben las fechas, empieza el 22 de octubre del 2020 y acaban playoffs a mediados de abril. Si así lo estima el consejo directivo y todos los dueños de los equipos, que se mueva ese calendario de la LNBP y lo ideal sería, como ha dicho nuestro presidente Moisés muchas veces, tener a lo mejor un equipo de jóvenes, ver cómo lo hacemos.

—¿Habrá gente de la NBA que se una a la operación de Capitanes?

No sé hasta qué punto. El equipo de NBA México nos va a apoyar mucho, fue nuestro nexo de unión muy fuerte con la NBA Global y en especial con el equipo de la G League. Yo creo que sí vamos a tener mucho apoyo por su parte y tienen la mejor predisposición, de ahí a ver si tenemos implants de ellos dentro de nosotros o viceversa, no sé cómo será, lo tenemos que ir viendo y son de las cosas que estamos afinando.

—Sergio Ganem ha expresado que la Liga femenil de la LNBP debe comenzar a operar sí o sí en el 2020. ¿Capitanes tendrá la capacidad de incluir un equipo femenil?

La idea en un principio es que todas las franquicias hagan su equipo femenil, no sé si se podrá cumplir. Creo que ya hay una Liga femenil, que nos tendríamos que apoyar en ella. Tenemos muy buena relación con la gente aquí de la Ciudad de México, creo que hay que sumar en pro del baloncesto mexicano y creo que hay que unir fuerzas con el buen trabajo que se ha hecho ya por parte de mucha gente.

—¿Cómo podrá tener acceso la afición mexicana a los partidos de la G League?

La G League tiene su aplicación gratuita desde la que ves todos los partidos, antiguamente lo hacían a través de Facebook, de hecho nosotros trataremos de continuar con esa relación. Desde Capitanes tenemos una relación directa con Facebook. Independientemente, estamos intentando que nuestros partidos se transmitan en televisión abierta nacional, es un proyecto muy ambicioso que ojalá y se dé.

Los aficionados tenían una preocupación de qué iba a pasar con los boletos, si iban a ser mucho más caros; para nada. Nuestros aficionados son la base y al revés, a lo mejor lo que tenemos que hacer es incentivar para que vengan más aún y sobre todo en temporada regular que es nuestro talón de Aquiles casi siempre, entonces el objetivo en la postemporada es pensar cómo atraemos a más gente y desde luego con incremento los precios no va a ser, entonces que se queden tranquilos todos los aficionados que no va a haber incremento de precios.

—¿Cuál será el objetivo de Capitanes en su primer temporada en la G League?

La misión yo creo que tiene que ser competir en la G League, que por supuesto competir significa intentar ganarla, no sé si en el primer año pero obviamente ser un equipo competitivo. La frase maestra: en Capitanes se habla español, queremos seguir manteniendo esta esencia de jugadores latinos, entonces la segunda misión de Capitanes yo creo que tiene que ser que jugadores mexicanos, y además latinoamericanos, consigan dar el paso a la NBA.

Los latinos no se veían como algo especial, nosotros lo vamos a ver como algo especial, entonces ya que estén bajo los focos de la G League, porque un dato importante es que los jugadores de la G League son jugadores de la NBA y los jugadores de la NBA se pueden ir en cualquier momento, entonces no hay como en otras ligas traspasos, no hay nada, si Rigoberto Mendoza juega el año que viene con nosotros y Los Ángeles Clippers lo quieren, me dicen: ‘Oye, que Rigoberto Mendoza va mañana a Los Ángeles Clippers’, entonces tener ese pasito tan cerca la idea nuestra es base de mexicanos y sobre todo un equipo latino es la idea.

¿Qué es la G League?

Es la liga menor oficial de la NBA que prepara jugadores, entrenadores, oficiales y personal de recepción para la NBA, mientras actúa como laboratorio de investigación y desarrollo de la liga.

