Una apuesta de negocio más ya está en marcha para la Fórmula 1. A su ya de por sí extravagante ecosistema, repleto de marcas de lujo y boletos de alto precio, se le agregará la farándula de Hollywood y una figura ganadora de un Globo de Oro gracias a su nuevo producto: una película sobre carreras que estará protagonizada por Brad Pitt y que será lanzada en Apple Original Films.

La película de la Fórmula 1 (aún sin fecha de lanzamiento) es el siguiente paso mediático para el circuito en un lapso de tres años, luego de cuatro temporadas continuas de la serie documental ‘Drive to Survive’ en la plataforma de streaming Netflix, que ha cambiado la percepción del automovilismo hacia los fans y también hacia los que no tenían ni idea de este deporte, pero empiezan a ser parte de su consumo.

Esa es la dirección del volante de la Fórmula 1 desde que inició su relación con Liberty Media en 2017: convertirse en un negocio rentable que cada vez tenga mayor engagement con nuevas generaciones y mercados, es decir, cambiar radicalmente la percepción de ser una industria de nicho y ganarse la conexión con personas que no se hubiera imaginado.

No es la única visión de negocio envuelta en esta película. Al igual que Liberty Media, Apple se ha insmiscuido en la industria deportiva con la intención de incrementar sus mercados e ingresos, por ello firmó un contrato por 10 años para poseer los derechos de transmisión de la MLS de forma exclusiva.

Además de la Fórmula 1 y la liga de futbol soccer más importante de Estados Unidos, Apple TV también ha tomado relevancia en la industria deportiva a través de series como ‘Ted Lasso’, que narra la historia de un entrenador de futbol estadounidense en Inglaterra, o ‘Swagger’, inspirada en la vida del basquetbolista, Kevin Durant.

“Estamos viendo una transición completa de un nuevo modelo de negocio y gestión deportiva de la F1. Ya estamos viendo resultados, en los últimos años la F1 ha llegado a tener eventos donde supera a monstruos como el Super Bowl o la final de la Champions League; estamos viendo lo asertivo en la toma de decisiones. Liberty Media tiene una mentalidad fresca y viene a romper todos los paradigmas que han existido y con los que se comunica el circuito”, explica a El Economista, Alberto Tello de Meneses, consultor en comunicación estratégica, imagen y percepción pública.

Según datos compartidos por la propia Fórmula 1 en 2021, su audiencia televisiva llegó a ser de 445 millones en esa temporada, pero para 2022 la expectativa que comparte Nielsen Sports es alcanzar por primera vez los 1,000 millones a nivel global, lo que se traduciría en que una de cada siete personas en el mundo sería cautivada por el circuito.

La nueva película de la Fórmula 1 encaja en el objetivo de la masificación del circuito y por ello cuenta con los ingredientes necesarios. No solo se trata de la figura de Brad Pitt, un ícono del cine que ha protagonizado cintas como ‘El club de la pelea (1999)’, ‘Troya (2004)’ o ‘Bastardos sin gloria (2009)’, sino también de la dirección de Joseph Kosinski, la mente detrás de ‘Top Gun: Maverick’, que está convertida en la tercera cinta más taquillera de lo que va de 2022 con más de 308 millones de dólares de ingresos en sus primeras dos semanas (datos de Bleacher Report).

La trama consistirá en un piloto de 58 años (Brad Pitt) que sale del retiro para ser el mentor de un novato con una trayectoria prometedora, una idea que se le ocurrió a Kosinski después de conocer a Lewis Hamilton durante el rodaje de ‘Top Gun: Maverick’. Además, el piloto británico fue convencido para fungir como uno de los productores, junto a Plan B Entertainment (casa productora de Brad Pitt), Ehren Kruger (escritor), así como Jerry Bruckheimer y Chad Oman (también productores), de Jerry Bruckheimer Films.

¿Qué significa la película dentro del plan de negocios de la F1?

“Principalmente, que se están abriendo a nuevos medios, una película oficial por parte de F1 y Liberty Media significa seguir explorando medios para tener mayor alcance y presencia de marca. Aquí va a depender demasiado del enfoque, de qué tan realista o emocionalmente cautivadora será la película para las audiencias”, responde Alberto Tello de Meneses.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la película de la Fórmula 1 se estrenará en los cines durante al menos 30 a 60 días antes de que se pueda transmitir en Apple TV+. En cuestión económica, se estima que Brad Pitt y su casa productora reciban entre 40 y 50 millones de dólares, cifras parecidas para Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, ya que los ingresos por taquilla se dividirán al 50% entre el equipo de producción y Apple.

Apple Original Films ganó la licencia de explotación comercial de la película de la Fórmula 1 a plataformas como Netflix y Amazon en diciembre de 2021, buscando impulsar aún más su papel en la industria del cine, que se vio favorecido a inicios de este año al convertirse en el primer servicio de streaming en ganar el Oscar a mejor película con ‘Coda’. Su crecimiento y diversificación empatan con la línea de negocio de la F1.

“Estamos viviendo un momento histórico de la F1, es muy importante abrir la mente a todos los cambios que todavía están por presentarse (…) de pronto podemos toparnos a un Lando Norris (piloto de McLaren) jugando en línea contra un aficionado en algún simulador y no dudaría llegar a ver hasta una puesta en escena, obras de teatro en Broadway. Insisto, la imaginación es el límite y Liberty Media va a tratar de posicionar a la marca F1 y sobre todo las características emocionales de los pilotos para que puedan conectar con los distintos mercados potenciales”, agrega el especialista en comunicación estratégica.

Los productos cinematográficos relacionadas con la Fórmula 1 nacieron en 1966 con la cinta llamada ‘Grand Prix’, seguida del largometraje documental ‘Senna (2011)’, en honor al fallecido piloto brasileño Ayrton Senna, además de ‘Rush: pasión y gloria (2013)’, que contó la historia de James Hunt y Niki Lauda, hasta llegar a la serie de Netflix, ‘Drive to Survive (2019)’ y un par de documentales biográficos más con ‘Fernando (2020)’, sobre el español Fernando Alonso, y ‘Schumacher (2021)’, sobre el alemán Michael Schumacher.

Pero esta vez, al igual que con la serie de ‘Drive to Survive’, la injerencia de la Fórmula 1 en la producción adquiere mayor poder con una misión clara en cuestión de mercado: “Definitivamente todo esto va a un target más joven y que no está tan familiarizado con el deporte, pero que gusta del entretenimiento, son generaciones entre los 22 y 35 años que no necesariamente habían tenido algún tipo de interés y que popularmente concebían al automovilismo como algo donde solamente se ven a carros dar vueltas”, define Alberto Tello.