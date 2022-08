“Toda la compañía está muy emocionada de traer al equipo la increíble experiencia, el brillante ritmo y el estilo de carrera de Fernando”, colgó la escudería Aston Martin en su página oficial con la foto del piloto español.

"Este equipo de Aston Martin claramente está aplicando la energía y el compromiso para ganar y, por lo tanto, es uno de los equipos más emocionantes de la Fórmula Uno en la actualidad”, menciona el español.

Cuando Alonso anunció su traslado a Aston Martin un día después del Gran Premio de Hungría, ocupaba el décimo lugar en la clasificación de pilotos con 41 puntos. Logró ocho resultados entre los 10 primeros en las 13 carreras de la temporada 2022 celebradas hasta ese momento, terminando quinto en Silverstone en julio por su mejor resultado. En su carrera, Alonso ha iniciado 394 carreras, registrando 22 poles, 98 podios y 32 victorias.

"He visto cómo el equipo ha atraído sistemáticamente a grandes personas con experiencia ganadora y me he dado cuenta del gran compromiso con las nuevas instalaciones y recursos en Silverstone. Nadie en la Fórmula Uno hoy está demostrando una mayor visión y un compromiso absoluto para ganar, y eso lo convierte en una oportunidad realmente emocionante para mí", explicó Alonso.

A los 41 años de edad, la trayectoria de Alonso ha pasado por McLaren, donde fue embajador, compitió en las 500 Millas de Indianápolis (participó en 2017, pero no logró clasificarse en 2019 y regresó en 2020 para terminar 21), ganó el Campeonato Mundial de Resistencia en 2018-19 y dos títulos de las 24 Horas de Le Mans con Toyota.

Un día antes del fin de semana del GP de Hungría, Sebastian Vettel anunció, que después de considerarlo mucho, dejaría la F1 al final de la temporada 2022. El alemán fue el piloto más joven en ganar un título de piloto de F1 cuando capturó el primero de sus cuatro títulos consecutivos en 2010. Con más de 290 largadas, actualmente tiene 53 victorias y 122 podios.