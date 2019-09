“Desde el punto de vista de Futbol Más, este premio significa la culminación de un trabajo que llevamos haciendo desde hace cinco o seis años por trabajar en la inclusión a través del deporte. Nos dan la validación de que este programa puede transformar el mundo, ya no es algo que vemos como el sueño que empezamos hace 12 años; ahora nos damos cuenta de que realmente transformamos las comunidades a las que llegamos”, expresa a El Economista, Sergio Guerrero, cofundador y director comercial en México de Futbol Más.

La organización fue premiada en la antesala de los premios The Best, organizada por la FIFA, con el galardón FIFA Diversity Award por su trabajo de desarrollo de habilidades sociales en niños, niñas y jóvenes; además de empoderamiento de comunidades durante los últimos años. Para el premio, la Federación nominó a tres distintas organizaciones, de las cuales Futbol Más fue seleccionada mediante un jurado compuesto por 11 personas relacionadas con la FIFA.

Futbol Más actualmente se encuentra en nueve países: Chile, Ecuador, Francia, México, Haití, Kenia, Perú, Paraguay y República Dominicana. Tiene un total de 20,000 beneficiarios directos y poco más de 700,000 indirectos entre padres de familia y espectadores de eventos masivos.

El premio otorgado por la FIFA no supone un beneficio económico, sin embargo, es una manera de dar mayor exposición sobre el trabajo de la organización, que ha tenido como pilar principal el programa barrios, con inserción en los diferentes países que ha involucrado llegar a más de 90 colonias distintas.

“Este premio nos lo dan por la modificación que hicimos a nuestra metodología, que ya se está aplicando en los nueve países. El tema de la inclusión lo comenzamos a trabajar formalmente hace como 5 años”, aclara.

Respecto al desarrollo del proyecto en México en el 2019, además de en barrios, se han enfocado en trabajar en conjunto con la Unicef para realizar el plan de emergencia respecto a la Caravana Migrante, en el que capacitan organizaciones locales para que, de manera permanente, exista un programa para que reciba a los migrantes, y los pueda dotar de aptitudes para la vida y generen la capacidad de identificar temas que son cruciales. Este esquema se desarrolla en ambas fronteras de nuestro país, en Tijuana en el norte y en el sur en Tapachula.

Actualmente se encuentran desarrollando un plan de acciones que llevarán a cabo en Chihuahua, donde reunirán a población Menonita y Tarahumara. Dos grupos de personas que históricamente han tenido poca relación, que serán dotados mediante sus jóvenes y niños con espacios para aprender.

“En muchos casos, somos la única opción educativa que reciben las niñas y niños; no es una educación formal, de matemáticas, español, etcétera. Pero sí es un espacio educativo en el que la infancia y juventud se forman para tener mejores oportunidades en su vida”, enfatiza Guerrero.

Una de las principales apuestas que tienen a futuro en Futbol Más es generar una aplicación para celular, en la que se pueda desarrollar un juego para explicar cómo aplicar los mismos métodos que llevan a cabo de manera presencial, con la posibilidad de realizarlo mediante una experiencia digital.

La estructura de negocio en la que se desarrolla la organización no implica aportación económica por parte del gobierno, aunque Guerrero expresó a este diario que “la relación ha cambiado”, principalmente porque la administración pasada, “aunque no significaba una gran oportunidad”, permitía que mediante Indesol hubiera un fondo donde las organizaciones civiles fondeaban sus proyectos. Ahora, bajo el nuevo gobierno, ese tipo de recursos ya no está disponible.

Sin embargo, según palabras de Guerrero, han encontrado un apoyo importante con el gobierno de San Pedro Garza García, donde iniciaron un proyecto en la comunidad de San Pedro 400, en la que han recuperado espacios públicos para darle una mayor vitalidad a recursos de infraestructura con los que ya se cuentan y mediante ellos contribuir a la formación de jóvenes al generar lugares de convivencia para reducir la inseguridad y contribuir al capital social.