“A mí me encanta estar en el terreno de juego, convivir con los muchachos, aportar en lo que terminará siendo su carrera, yo no seré el manejador por el resto de su camino. Me gusta aportar, ayudar, compartir las cosas que yo he aprendido a través de los años, por los mismos coaches que he tenido y me ha ayudado a mejorar”, menciona Benjamín Gil, manager de los Tomateros de Culiacán.

Parte del trabajo de Benjamín Gil como manager ha hecho que el representativo de Culiacán sume dos títulos en cinco años (2015 y 2018) y como jugador fue parte del equipo de 1993 al 2005 y el 2007, fue campeón cuatro ocasiones y en 1996 y el 2002 ganó la Serie del Caribe.

Benjamín añade que le gusta aportar algo sus jugadores y ayudarles para que logren lo que cada uno se propone. Uno de los consejos recurrentes es que siempre tengan confianza, que nunca se rindan.

“Esta temporada fue muy complicada por la cantidad de lesiones que tuvimos, pero el equipo nunca se dio por vencido y peleó, y por eso fue una temporada histórica”, puntualizó el manager.

Entre sus referentes como manager está Mike Scioscia, por la manera como trabajaba individualmente y en equipo. Benjamín disputó ocho temporadas en las Grandes Ligas, con Texas Rangers (1993, 1995-1997) y Anaheim Angels (2000-2003) y ganó la Serie Mundial del 2002.

“Para mí fue fundamental (Scioscia). Fue un manejador que no dudaba de sus decisiones y mucha gente sí dudaba de las jugadas o los jugadores que él mandaba. Él confía en las cosas que piensa y las recomendaciones de su cuerpo técnico. Eso me enseñó a mí como jugador y ahora como dirigente, que es importante tener confianza en tus creencias y no dudar”, comenta Gil.

Tras anunciarse su salida de la organización en abril del 2016, su regreso se dio un año después. Benjamín indica que por la camisa, la afición, fue una decisión fácil, sólo le tomó un par de días consultarlo con su familia y una vez que le expresaron su apoyo, aceptó el reto y el equipo volvió a ser campeón.

“Tomateros es la organización con la que más me identifico, la afición, la directiva y la familia Ley. Me considero parte de Culiacán, he logrado cosas muy bonitas aquí y la mayoría de la gente me aprecia, no toda, pero la mayoría me aprecia y yo le tengo mucho cariño a la ciudad, eso nunca va a cambiar”, dijo el manager de Culiacán.

En la Liga Mexicana del Pacífico, Benjamín disputó 18 temporadas, la mayor parte fue con los Tomateros de Culiacán (1993-2005, 2007) y en la Liga Mexicana de Beisbol jugó del 2004 al 2011, en cuatro organizaciones.

Qué significado tiene para usted los campeonatos en la MLB, LMP y LMB?

“Es mucha la satisfacción y saber que tuve la oportunidad de compartir con grandes equipos en todos los niveles, además de que pude aportar mi granito de arena en todos los campeonatos, del compañerismo que teníamos y de los logros que son en conjunto, pero disfrutas individualmente”.

Después de lograr que Culiacán sumara su campeonato 11, ahora tiene como objetivo que ganar la presente edición de la Serie del Caribe.

Los Tomateros participarán por novena ocasión, con un respaldo de los títulos de las ediciones de 1996 y 2002. En su más reciente participación, en el 2015, fue subcampeón .

El 2016 fue la última ocasión en que una novena mexicana se quedó con el campeonato, con los Venados de Mazatlán. México acumula en la serie nueve títulos.

