Recuerden bien la versión de Dodgers que no pudo revalidar el título este 2021, luego de caer ante los Braves en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Los Ángeles no pudieron hilar dos coronas y, así, los Yankees de Nueva York siguen siendo el último equipo que logró la racha y lo hizo tres veces de 1998 al 2001.

"No logramos nuestra meta, pero le doy crédito a los Braves porque nos superaron, simple y llanamente", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts el sábado, cuando concluyó la serie 4-2.

La derrota de los angelinos fue el fin de una gran temporada regular en la que obtuvieron 106 triunfos, para luego vencer a San Francisco Giants por la Serie Divisional de la Liga Nacional.

En Los Ángeles podría ocurrir un desmantelamiento, pues 19 peloteros pasarán a la agencia libre y el equipo tendrá que decidir si los recontrata o los deja ir. La lista incluye nombres como: Max Scherzer, Albert Pujols, Corey Seager, Kenley Jansen, Chris Taylor y Clayton Kershaw. Los perfiles son muy atractivos para el mercado, como el del pitcher Kershaw, que debutó con Dodgers en 2008 y que ha acudido ocho ocasiones al Juego de Estrellas, ganó tres Premios Cy Young y lanzó un juego sin hit y un anillo de Serie Mundial.

"No sé qué va a pasar. Me encantó cada minuto de ser un Dodger. No tengo idea de lo que va a pasar esta temporada baja. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de jugar para los Dodgers”, dijo Chris Taylor sobre su próxima agencia libre.

Taylor ha sido un pilar para los Dodgers desde que se unió al equipo y se convirtió en una estrella emergente en 2017. Obtuvo su primera aparición en el Juego de Estrellas en su carrera esta temporada, continuó jugando en cualquier lugar del campo y contribuyó en una serie de grandes momentos hasta octubre.

“Es un tipo de pegamento y un All-Star. Incluso cuando no está moviendo el bate de la forma en que es capaz, todavía encuentra la manera de ayudarte a ganar", dijo el mánager Dave Roberts.

Esos son solo dos ejemplos de cómo los Dodgers tienen varios contribuyentes clave programados para salir en el mercado de invierno.

"En los seis años que he estado aquí, ha sido un grupo central de muchachos que podrían ser entregados este invierno. No estoy deseando que llegue. Ojalá hubiéramos ganado otro con este grupo", agregó Roberts.