Dabrowski: “ser la mejor tenista sin importar el ranking a lado de mi nombre”

Gabriela Dabrowski mostró su don en el tenis por primera vez, a los siete años de edad. Sus padres y hasta ella misma, se sorprendieron de los buenos comentarios sobre su habilidad en este deporte y la verdad, es que jamás había tomado una clase.

Veintitrés años después se encuentra en el primer WTA 1000 en Guadalajara, donde charló con El Economista previo a su primer partido de dobles en compañía de la mexicana Giuliana Olmos. A ‘Gaby’ le gusta ser muy clara en sus respuestas y destaca ante todo lo que hoy es su lema de vida: “Nunca presto atención a los rankings, trato de ser la mejor jugadora que puedo. El ranking al lado de mi nombre no me quita el sueño. Nunca ha sido mi objetivo ser la número uno”.

Dabrowski no se presiona por llegar a la cima del ranking, una idea que comparte Giuliana, que señaló en conferencia: “no siento presión y prefiero disfrutar que puedo estar en Guadalajara. No me quiero enfocar mucho en ganar, es disfrutar y aprovechar la oportunidad”.

La dupla canadiense-mexicana que se ubica actualmente dentro del Top 10 del ranking dobles, ha jugado este 2022 unos 20 torneos (incluyendo el Guadalajara Open) y se han coronado en dos: en el WTA 500 de Tokio, Japón el pasado 25 de septiembre; y en el WTA 1000 de Madrid, España, el 7 mayo. En sus carreras, Giuliana cuenta con cinco títulos en dobles y Gaby con trece. Podrían sumar uno más a su cuenta si se coronan en México. Ambas vienen de disputar la final en el WTA 500 de San Diego, donde perdieron ante Coco Gauff y Jessica Pegula, dupla que también se encuentra en Guadalajara.

_¿Qué consideras que deben aún trabajar como dupla para mejorar su estrategia de juego?

”Hemos perdido solo en la última segunda mitad del año realmente contra los mejores equipos. Así que creo que solo se tratará de elevar nuestro nivel porque hemos llegado muy cerca de las últimas etapas en muchos partidos. Creo que tenemos que seguir siendo valientes en los grandes momentos, trabajar juntas para encontrar qué estrategias funcionan contra las mejores duplas”, respondió Gaby a este diario.

marisol.rojas@eleconomista.mx