El próximo 5 de febrero se llevará a cabo la edición 51 del Super Bowl en el que jugarán por el gran tazón los halcones de Atlanta y los patriotas de Nueva Inglaterra. Las redes sociales están listas para la conversación, esperando que los espectadores interactúen con las transmisiones televisivas, como pasó en el Super Bowl 50 que fue el evento que generó un mayor número de tuits en el 2016, según la especialista en mercadeo, Nielsen.

En la edición LI del Super Bowl tiene como hashtag oficial #SB51 que en los últimos treinta días ha generado alrededor del mundo 1,133 tuits, 104 millones de impresiones y 1,842 retuits por hora, según ritetag.com. No será sorpresa encontrar otras etiquetas entre los trending topics como la que fue tendencia en México #DomingoDeSúperTazónY, además de algunas otras como #Patriots, #Falcons, #SuperBowl.

Este año podría superar el número de interacciones en redes sociales, sobre todo en el esperado show medio tiempo en el que Lady Gaga cantará para sus little monsters que se unirán a la conversación en redes sociales a través de los hashtags #LadyGaga #GagaSuperBowl o #PepsiHalfTime, aunque Twitter ya incluyó emojis para la cantante usando #BornThisWay, #TheFame o #JOANNE, entre otros.

We’ve got @LadyGaga’s #PepsiHalftime show under the and it’s looking . Check out this #BehindTheScenes of her road to #SB51 pic.twitter.com/2A7pDM8i36