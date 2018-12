Cruz Azul y Monterrey lograron solventar los malos momentos que tuvieron en sus duelos de cuartos de final con inteligencia y diferentes estrategias en el terreno de juego para eliminar al Querétaro y Santos Laguna, respectivamente.

El cuadro cementero sufrió un golpe inesperado cuando recibió el gol del empate de Luis Romo, que puso a dos goles de distancia a los Gallos Blancos de avanzar en la eliminatoria. Sin embargo, el equipo que dirige Pero Caixinha impidió que se acercaran más en el marcador global al quitarles el balón y contragolpearlos con sus extremos.

“No andamos finos en última zona, tuvimos algunas indecisiones y en términos de tener el balón. (La puntería) es uno de los puntos que no nos gustó. No es un problema, no es una preocupación, es un punto que hay que trabajar”, mencionó Caixinha al término del encuentro.

Pero cuando a Cruz Azul le faltó músculo en su ofensiva, apeló a su inteligencia.

Aunque sus elementos no fueron certeros en la mayoría del juego, sí lo hicieron al inicio. Fue Elías Hernández quien tuvo el primer disparo a portería y con el que cayó el único gol del encuentro. Con el tanto, el equipo tuvo la inteligencia para dedicarse a circular el balón la mayor parte del encuentro y evitar una reacción que pusiera en riesgo su clasificación a las semifinales.

La estrategia funcionó tan bien que le permitió volver a clasificarse a las semifinales por primera vez en los últimos 11 torneos.

“Teníamos muchas dudas de cuál jugador poner en el partido anterior y a quién en el de juego de vuelta, pero concluimos que las características de Avilés (Hurtado) eran ideales para el partido en Torreón. Le faltó el gol para tener una actuación redonda, pero creo que hizo un partido excelso”, elogió Diego Alonso —entrenador del Monterrey— al colombiano, quien fue clave en el triunfo de Rayados sobre Santos Laguna.

Pero antes de que el sudamericano apareciera, el cuadro regiomontano sufrió los embates de los laguneros en el primer tiempo del encuentro, que finalmente no pudieron reflejarlo en el marcador. Para la segunda mitad, apareció Hurtado para comandar dos contragolpes que liquidaron la eliminatoria al inicio del segundo tiempo.

Cruz Azul y Monterrey lograron mantener bajo control sus respectivas eliminatorias para instalarse en semifinales, en las que se medirán para sacar a uno de los finalistas del Apertura 2018.