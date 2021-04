Cruz Azul está mejor que nunca en el Guard1anes 2021 y, en general, en su historia en la Liga MX. Tiene el liderato del torneo, está clasificado a los cuartos de final, tiene poder defensivo, ha recibido solo siete goles y se perfila a alcanzar el récord de puntos: 43.

Un fantasma los persigue: América, que es su sombra, sublíder, con la mejor ofensiva (hasta el momento 23 goles) y también con posibilidad de superar el histórico de unidades.

La Máquina obtuvo su máximo número de puntos en el Invierno 1998, con 40. Lo superaría si gana sus tres partidos restantes (América, San Luis y Tijuana; llegaría a 45) y rebasaría el récord azulcrema del Apertura 2002 (43).

El peruano Juan Reynoso ha sido uno de los mejores defensas en la historia del club. Ganó el título del Invierno 1997 y ahora destaca como técnico. A la defensiva, su equipo es el más sólido del torneo: no ha recibido gol en nueve partidos, pero tiene un reto aún más trascendente, ya que de vencer a las Águilas establecerá el récord de victorias consecutivas en el futbol mexicano; por ahora, ya empató los registros de León (Clausura 2019) y Necaxa (1935).

"No es fácil llegar a 12 victorias consecutivas, pero ha sido muy trabajado cada partido y hoy es la recompensa para los muchachos. Todavía queda un largo camino, que es el título. Sabemos que tenemos una prueba complicada (contra América). No se habla en realidad de una racha. No es un tema que genere alguna presión.

“Estamos con la espinita de ganar un título. Ese es nuestro objetivo final. Tenemos jugadores que prácticamente terminaron agotados, como el caso de ‘Shaggy’ (José Joaquín Martínez), pero muy felices por el triunfo, tenemos un cero más en el arco. Con las victorias seguimos trabajando igual y respetando las pautas de cada partido", señaló Joaquín Velázquez, auxiliar de Reynoso.

El Clásico Joven, uno de los partidos más atractivos del torneo, se celebrará en la Fecha 15, en el Estadio Azteca, escenario de las Finales del Clausura 2013 y Apertura 2018 en las que el América derrotó a Cruz Azul. El técnico cruzazulino no estará en el banquillo, debido a su expulsión durante el partido contra Chivas.

Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez retomó el nivel futbolístico luego de la polémica de principios de torneo, cuando incluso fue suspendido tras ser captado en una fiesta en franco desacato a los protocolos sanitarios. El delantero uruguayo acumula ya siete goles en el Guard1anes2021 y ha marcado en los últimos tres juegos.

Cruz Azul se mantiene en la lucha por su noveno título de Liga, el cual consiguió por última vez hace 23 años.

marisol.rojas@eleconomista.mx