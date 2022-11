Cristiano Ronaldo calla el ruido en su Mundial histórico

Cuánto alivio puede traer un gol y más cuando se ha tenido una temporada futbolística sumida en críticas e incomodidad. Cristiano Ronaldo desde Qatar continúa enfrentando el melodrama del divorcio con el Manchester United. Hace unos días reiteró en una entrevista que es un club donde no se ha sentido valorado: ”Me siento traicionado porque me han convertido en la oveja negra (...) No respeto a Ten Hag porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”. Los problemas del dorsal 7 con el club de la Premier League, que vive un tormento de bajo perfil futbolístico y sin fiesta de Champions League el próximo año, ha sido el foco de su antesala en su quinto Mundial de futbol.

Tan sólo unas 48 horas antes del debut de Portugal en Qatar, el Manchester United le dio las ‘gracias’ a CR7 y enseguida, los medios ingleses reportaron sobre la venta del club, cuya cifra puede alcanzar los 5,500 millones de dólares. El gol vía penalti al minuto 65 tuvo seguramente las miradas de 32 naciones del mundo, la toma en el televisor, su mirada al cielo, un respiro hondo y ¡el disparo! La celebración se fue con todo el séquito de seleccionados portugueses corriendo detrás del jugador que ha superado en la estadística al brasileño Pelé y a los alemanes Uwe Seelery Miroslav Klose, quienes anotaron cuatro goles sus cuatro mundiales distintos.

El gol tiene aún más significados. Ronaldo es ahora el segundo goleador más veterano de la Copa del Mundo, con 37 años, por detrás de Roger Milla (42 años) y alcanzó las ocho anotaciones en los Mundiales, uno más que Lionel Messi, pero aún lejos del récord del alemán Miroslav Klose (16).

El gol significó una gran y buena noticia para una estrella que es agente libre.

