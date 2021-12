Los criptonegocios ya son una realidad en el deporte. En este mes, Los Ángeles Lakers estrenaron nombre para su estadio después de 22 años, pasando de ser el Staples Center a la Arena Crypto.com, mientras que otros clubes como Inter de Milán, vigente campeón del futbol italiano, modificó el principal patrocinio de su jersey para vendérselo a socios.com y promover sus fan tokens.

Los patrocinios, negocios y productos con divisas digitales son cada vez más comunes en la industria deportiva, aunque todavía hay cierta incertidumbre con respecto a temas como la falta de familiaridad del consumidor común y la precaria existencia de regulaciones digitales, explican expertos a El Economista.

“Antes de explorar todo esto valdría la pena echarse un clavado en cuánta gente hace negocios con criptomonedas, y me refiero a gente común y corriente, porque para las empresas de grandes capitales puede ser muy normal, pero para la gente de calle no, pues no sabe dónde comprar criptomonedas ni cómo hacer transacciones con ellas. Hoy es algo de nicho y habría que ver qué tan de nicho es”, señala Francisco San José, catedrático de Mercadotecnia Deportiva de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

En algunos destinos, la respuesta del público es más favorable, como en Estados Unidos, donde, de acuerdo con un estudio académico, el 47% de los aficionados a los deportes se sienten familiarizados con las criptomonedas, convirtiéndolo “en un mercado muy importante para estas compañías que tras estos años de pandemia crecieron tanto y están dispuestos a ganar legitimidad y presencia de marca”, define Daniel Cabrera, analista de tecnología y telecomunicaciones de The Competitive Intelligence Unit.

Uno de los puntos a favor es que la pandemia impulsó el uso de tecnología entre el ciudadano común, además del avance en la tecnología de los dispositivos móviles. Esto genera un círculo en el que también los consumidores empezarán a exigir mejores opciones relacionadas con los criptonegocios en el deporte.

“Si bien la pandemia dio un empujón y nos obligó a adoptar la tecnología e incorporarnos a sistemas digitales de toda índole, posteriormente va a venir un empujón del consumidor. Hoy

ya estamos hablando de equipos que quieren sacar sus tokens, sus NFTs, que tras una crisis buscan financiarse, tenemos gente ávida por involucrarse en la participación de decisiones de sus clubes, en la interacción con sus equipos o jugadores y en la medida que la gente vaya respondiendo a todo esto, el gobierno va a tener que responder, entonces va a ser un empujón por parte del consumidor para la regulación. El panorama todavía es recatado, pero se puede acelerar muchísimo en cualquier momento”, agrega Cabrera, economista egresado del ITAM.

Los beneficios de los criptonegocios en los deportes tienen diversas aristas. No solo es la venta de mercancía digital como los tokens, sino también una posibilidad del ticketing, de la venta de esquilmos e incluso la transferencia de información trascendental a nivel interno mediante la vía del blockchain.

“Todo apunta a que los criptonegocios van a ser una de las principales fuentes de ingresos de las instituciones deportivas o al menos una de las importantes en los próximos años, quizá junto al tema de apuestas, dos fuentes de ingresos muy atípicas que hace algún tiempo no existían y hoy empiezan a tomar más fuerza (...) Los aficionados buscan cada vez más relacionarse con sus equipos y tener algo de memorabilia digital, también está el aceptar pagos en criptomonedas en el estadio, para comprar abonos o en las tiendas online”, añade Francisco San José.

El deporte es un barco de oro para las compañías de criptonegocios, que poco a poco se involucran más para explotar el potencial. El Dr. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit, destaca que en México la industria creativa representa el 7.4% del Producto Interno Bruto (PIB) y en Estados Unidos el 15%, incluyendo toda la parafernalia de espectáculos como la NFL, NBA o MLB.

Sin embargo, uno de los puntos negativos para el desarrollo de los criptonegocios en la actualidad es la carencia del marco legal, explica Piedras: “Se tiene que seguir construyendo el corpus legal porque hasta ahorita seguimos con un marco del Banco de México que no alcanza a ser plenamente conducente. Ya se ha avanzado, ya hay marcos legales que los sacan de un territorio que podría ser de ilegalidad o informalidad, pero sí vendría bien tener un poquito más de avance. Los bancos centrales suelen ser lentos y renuentes para esta adopción, la tradición en la ciencia y práctica económica nunca contempló la criptomoneda, por eso ahí puede haber un desacelerador en la evolución de estos negocios”.

En México, Santos Laguna y Atlas, propiedad del Grupo Orlegui, firmaron un vínculo comercial con Socios.com (mismo que tiene al Inter de Milán) para la generación de sus fan tokens próximamente, mientras que Chivas ya los lanzó durante 2021 y Necaxa puso en venta un 1% de propiedad a través de la venta de un NFT en verano. Por su parte, Tigres firmó con Bitso, que se convirtió en la primera marca de criptomoneda en ser patrocinador de un club mexicano, con la mira en, incluso, pagar los salarios de los jugadores con divisas digitales en un futuro no muy lejano.

“Hay muchas líneas de negocio que, bien explotadas, podrían dejar dinero, pero sigo insistiendo en ver qué tan grande es ese nicho, pues no dudo que en unos años las criptomonedas se vuelvan de uso más cotidiano, pero hoy es un uso muy limitado de ellas. Habría que valorar para cada uno de los equipos o ligas qué tamaño tienen esos nichos porque puede ser que al querer entrar a algo de este tipo te termine costando más de lo que puedas obtener por las inversiones que tengas que hacer”, apunta San José con respecto, puntualmente, a los casos en México.

En la actualidad, jugadores como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo han recibido parte de su sueldo en criptomonedas, por lo que el futuro de estos negocios en 2022 luce robusto: “Mi pronóstico es que seguirán creciendo, se van a seguir cerrando tratos multianuales y millonarios en términos de publicidad, plataformas, se crearán nuevas tiras de colaboración y se va a permear con mayor seguridad a las ligas más importantes, como la NBA, NFL o la Champions League. Veremos qué nos depara el cripto también en el Mundial (Qatar 2022), eso va a ser muy importante, y ver la respuesta de los legislados y consumidores”, concluye Daniel Cabrera.

rrg