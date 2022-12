Contraataque y defensiva en la ecuación de Marruecos

Marruecos puso mucha atención en el indicador de la posesión del balón y no para aplicarlo a toda costa, sino para descubrir que no es lo más importante para ganar partidos. Así es, la primera selección africana en semifinales de una Copa del Mundo es la que menos ocasiones ha tenido el control del balón.

En la lógica eso puede sonar como un camino directo a una pronta eliminación, pero los marroquíes con sus resultados (antes de enfrentar a Francia) demuestran que las fortalezas están en otros factores como un buen bloque defensivo en la parte baja, la salida al contraataque de manera rápida, vertical y además, cambiar al juego combinativo dependiendo del reto que implique el rival.

“La posesión de balón se ha vuelto irrelevante, no es un dato que tenga trascendencia ahora en el futbol para vincular quién tiene menor o mayor éxito. Ejemplo, en los partidos de cuartos de final ganaron los equipos que tuvieron menos posesión de balón, que se vuelve solo un indicador, que no dice quién tuvo más oportunidades de gol”, explica a El Economista, Jacques Passy, entrenador que ha dirigido a la selecciones de Saint Kitts and Nevis y República Dominicana.

En cinco partidos en Qatar 2022, Marruecos lleva cinco goles anotados y sólo uno en contra. Tiene 425 pérdidas de balón provocadas, pero en contraste, un exponencial de 2021 presiones defensivas. La posesión del balón no es un eje que provoque victorias, pero sí las oportunidades de gol.

“Hay dos datos contundentes con Marruecos. Es el equipo que menos posesión tiene en promedio, en todos los minutos del Mundial. Es un estilo de juego que además han dominado. También hay otro indicador: es el equipo que tiene el juego más directo. El que busca menos pases para llegar a la portería, el que hace transiciones más rápidas, el que contraataca cuando puede y recupera el balón, busca llegar lo más rápido posible a la portería y tener una oportunidad. Es el equipo con más bajo porcentaje de posesión, pero con el juego más directo de todos en el Mundial”, explica Luis Fernández, CEO de Under Data, consultoría especializada en datascouting del futbol.

En remates a puerta contraria, Marruecos con 41, está por debajo de las potencias europeas que se cruzaron en su camino en este Mundial. Francia tiene 77, Portugal 62 y España 51. En el partido contra los españoles el marcador se mantuvo 0-0 hasta la tanda de penales. El seleccionador, Walid Regragui expresó su aprecio a la filosofía española “pero quitarle el balón va a ser imposible y voy a tener que jugar con otro tipo de armas”.

”El éxito de Marruecos es que ha sabido plantar juego defensivo, con bloques bajos compactos y difíciles de penetrar y sus contraataques son rápidos. No es lo que hizo México contra Argentina, de tener bloque bajo y ver hasta dónde aguanto. La mayoría de los contraataques de Marruecos son claros, hacia la banda y centro; es un flujo. Ha ganado porque ha generado defensas muy sólidas y una manera de atacar que le ha dado buenos resultados. Contra Portugal se dio un juego combinativo que también lo saben ejecutar”, subraya Jacques Passy.

La sólida defensiva de Marruecos y su organización sin control del balón hace que sea complicado competirles. Jugadores como Hakim Ziyech (Chelsea FC) y Sofiane Boufal (Angers SCO) son conocidos por su estilo y habilidad con el balón, pero en los cuatro juegos invictos de Marruecos, también mostraron sus contribuciones defensivas. Ante Croacia, Bélgica, Canadá y España el conjunto marroquí tuvo planteamientos defensivos diferentes. Contra los croatas, por ejemplo, Marruecos se centró en anular su tridente en el centro del campo de Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic.

"Entre las fortalezas de Marruecos está el dominio del estilo de juego y saben que eso les incrementa las probabilidades de éxito frente a sus rivales. España fue todo lo opuesto, era el equipo con la posesión más alta, el juego más combinativo y menos directo. Comparado con Francia y Croacia también son equipos que dominan la posesión del balón y generan más ocasiones de gol que Marruecos. Habrá que ver si el bloque bajo que tiene armado Marruecos le sigue funcionando contra el equipo francés. Va a ser un tema de la táctica de los dos equipos, porque Francia buscará hacer daño en jugadas rápidas. Respecto a los marroquíes es complicado tener tanta eficiencia en tantos partidos", explica el data analyst Luis Fernández.

Marruecos ha superado a muchos pesos pesados con su propio estilo.

