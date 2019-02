Los defensas y porteros que enfrenten a André Pierre Gignac deben saber que el 39% de sus goles los marca en los últimos 30 minutos del partido, justo durante el periodo que la literatura deportiva e investigaciones fisiológicas indican que los futbolistas entran en una fase de desequilibrios bioquímicos que, junto a la deshidratación y el aumento de temperatura corporal, causan el descenso del rendimiento en el juego.

En la etapa del partido en la que los jugadores recorren hasta 10% menos de distancia que el promedio de los primeros dos tercios del juego, ahí es donde es más letal el delantero de Tigres.

Esa información y datos más detallados sobre el delantero que marcó el fin de semana pasado su gol número 100, se pueden conocer a través del Centro de Innovación Tecnológica (Citec) del futbol mexicano, y las herramientas que conforman la plataforma que pueden desmenuzar en números la participación del delantero francés, disgregarlo en número de remates, pases y asistencias. Un ejemplo: siete de cada 10 goles que ha marcado en Liga los ha hecho dentro del área del portero rival, prefiere disparar ajustado a la parte inferior de los postes de cada portería (50 goles) que elevar sus disparos a los ángulos superiores (14 anotaciones).

“Puedes poner el nombre de un jugador y te salen todas sus jugadas, sus goles y los regates a favor, en contra; cuántos pases y todas las estadísticas, no solo de los rivales también sobre tu rendimiento. Todo está ahí y te puede servir como ejemplo de lo que tienes que trabajar y lo que tienes que seguir haciendo”, expresa Alan Mozo, defensor de Pumas, quien explica el proceso en que analiza a sus rivales, cuando ingresa a la plataforma del Citec, y gracias a la base de datos de Golstats encontrar tendencias de sus rivales, si prefieren desbordar hacia la izquierda o derecha; cuál es su porcentaje de efectividad en el ataque directo o el promedio de centros que los jugadores realizan por juego.

Millones de datos se generan en cada partido de la Liga MX, Ascenso MX, Liga Femenil y categorías juveniles (sub-20, sub-17 y sub-15). Golstats y Wyscout son plataformas de telemetría, es decir que se pueden analizar a los jugadores desde el número de pases, regates, distancia recorrida y velocidad de juego. Se pueden obtener indicadores del rendimiento físico de los jugadores, si tienen fatiga o son propensos a lesiones.

El Citec es una plataforma de millones de datos, pero ¿de qué sirve reducir el futbol en números?

“¿Significa que con esa información vamos a ser campeones?, la respuesta es no. Simplemente es una herramienta que nos ayuda a mejorar en el día a día, ser más profesionales y preparar jugadores de acuerdo a la necesidad que busca el mercado europeo”, dice Rembert Vromant, director de análisis de rendimiento y scouting de Pachuca, sobre el uso y aplicación de los datos que se pueden obtener del Citec.

Para futbolistas como Mozo y José Antonio Rodríguez, portero de Lobos Buap, los datos son una referencia sobre las experiencia empírica que tienen en cancha. “Sirve para un análisis interno y análisis del rival, sobre qué cosas puedo mejorar, qué sensaciones tuve y qué fue lo que realmente pasó en los partidos que jugué”, señala el portero.

Los futbolistas son última capa a la que llegan los datos, las tendencias y análisis de rendimiento que ofrece el Citec, porque antes de que los jugadores puedan descifrar al rival, mejorar sus movimientos, tener entrenamientos especializados desde la parte física, la información recaba por los herramientas del centro de innovación, los datos pasan por los especialista, normalmente preparadores físicos, auxiliares técnicos, analistas de video y los departamentos de inteligencia deportiva, quienes interpretan, ponderan, hacen cruces de información y grafican los resultados para mejor aprovechamiento.

¿Cómo se utilizan los datos?

Aunque todos los clubes de Liga MX cuentan con áreas de inteligencia deportiva y los equipos de Liga de Ascenso han hecho un esfuerzo por designar al menos a un especialista el manejo de las plataformas tecnológicas del Citec -Análisis de rendimiento: algunos equipos de la categoría han desarrollado el área a la par de sus aspiraciones por ascender- no es de uso exclusivo de ese sector la revisión e interpretación de los datos.

Rembert Vromant describe las áreas que pueden hacer uso de la tecnología y su aplicación dentro de los clubes de futbol:

-Preparadores físicos: son los primeros en interpretar los datos de Wimu, la plataforma que mediante tecnología de GPS indican el rendimiento físico de los jugadores, durante entrenamientos y partidos. Se pueden hacer planificaciones más exactas sobre los ejercicios de recuperación y prevenir lesiones para evitar sobrecarga de entrenamiento.

-Inteligencia Deportiva: se encargan del análisis de información de Wyscout, la plataforma de scouteo más grande el mundo. Se analiza cuando se da seguimiento a prospectos de refuerzos ya que se puede revisar su historial de rendimiento, con datos y video.

-Auxiliares y cuerpo técnico: son los encargados de interpretar la información obtenida a través de Golstats, se usa tanto en análisis de rival, como en una revisión del propio equipo, con la ventaja de que ya viene categorizado toda la información y los videos; es decir, se pueden revisar parámetros como distancia recorrida, velocidad, pases, goles, zonas de influencia, para ofrecerla al técnico del equipo y los jugadores.

-Futbolistas: Tienen acceso a bases de datos gracias a la aplicación del Citec y See UPlay, aliado tecnológico de la plataforma, para revisar las estadísticas de todos los jugadores del torneo.

“Los mensajes deben ser claros, para que el jugador pueda digerir de buena manera la información. Es decir, no bombardear al jugador de manera diaria con esos datos, porque al final de cuentas, es una pequeña parte en todo el rendimiento del jugador como individuo”, señala Rembert Vromant, sobre las etapas por las que pasan los datos y su mejor uso en los equipos.

Por eso, los especialistas del Citec también elaboran informes sobre estadísticas especialmente a las necesidades de los clubes y recomiendan que la información que se le otorga a los jugadores sea concisa y con material de video como apoyo.

“Les editaba un video de un concepto sobre su participación en el primer tiempo, les mandaba un link por Whats App y lo pueden ver en el camión, en el hotel o en su casa”, expresa Alexis Moreno, auxiliar técnico de Alebrijes de Oaxaca.

La tecnología cambió la Liga de Ascenso

Hace cuatro años, dos o tres equipos tenían la visión deportiva para invertir en software de análisis de rendimiento, aunque sólo se resumía a cuentas de acceso limitado de Instats y Wyscout.

En los últimos tres años y como parte de los nuevos protocolos que deben cumplir los clubes que aspiran a ascender a la Liga MX, el 80% de los clubes han designado a un especialista en el análisis de rendimiento y para el torneo Clausura 2018 los 15 equipos de Liga de Ascenso están usando datos y herramientas del Citec.

“Si no lo entrenas, lo bajas a la cancha, caemos en que son muchos datos, mucha paja y al final al técnico no le sirve, al preparador físico no le sirve. Mientras más concentrado esté la información para los técnicos y después puedas llevarlo a la práctica en los entrenamientos y el partido, el más beneficiado será el jugador”, señala Moreno, auxiliar durante nueve años de equipos como Correcaminos, Mineros de Zacatecas, entre otros equipos.

Para el auxiliar de Alebrijes de Oaxaca se necesita emplear charlas técnicas donde se explique análisis del rival, análisis individual de los jugadores y análisis por línea. “Es importante que se les dé una interpretación, que lo hagas muy visual o que tu le expliques y, después, lo entrenes, porque aunque es posible que puede modificar algún patrón de comportamiento que tiene, a largo plazo si se deja de aplicar, el jugador volverá a lo mismo, a repetir hábitos”, añade Alexis Moreno.

Mientras que en Pachuca, las 93 personas que intervienen en la formación, desarrollo y aplicación del método de futbol del equipo, buscan que los datos que otorga el Citec se conviertan en la forma de comprobar “una visión subjetiva del juego que toda la vida ha existido, por una visión objetiva, porque los datos te van a desmentir o probar lo que estamos haciendo”, expresó Vromant.