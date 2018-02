Javier Hernández jugó su partido 200 de Liga en Europa y lo hizo con su gol 43 en Premier League, lo que representó su tanto 113 en su paso por el Viejo Continente. No hay duda que lo que ha hecho el delantero mexicano en uno de los torneos más competitivos del mundo no es poca cosa.

Desde el mes de noviembre la prensa inglesa y mexicana especuló sobre su futuro en el West Ham y su relación con el entrenador David Moyes, quien ya había sido su entrenador en el Manchester United y lo había relegado. Ahora las cosas empiezan a ser distintas, tras perderse poco más de un mes de partidos, con los rumores sobre su futuro, el mexicano empezó a jugar, ganarse la confianza de alguien que no le miraba probablemente con los mejores ojos y a anotar goles.

Javier es garantía de gol aunque para algunos no tiene mucho que dar. Lo cierto es que ha disputado 292 partidos en Europa en tres de las cinco ligas más importantes del mundo (Alemania, Inglaterra y España) y siempre ha respondido, a veces más o menos, pero siempre anota. Su constancia se puede medir en goles y asistencias. Suma, con la del sábado pasado, 113 anotaciones y 39 asistencias.

Con este tanto el delantero mexicano llegó a seis anotaciones en Liga, en lo que va de la temporada, donde suma 1,161 minutos con los Hammers, y se espera que tenga más actividad en el cuadro dirigido por David Moyes.

Con la Copa del Mundo Rusia 2018 a la vuelta de la esquina y con la necesidad de tener minutos, el delantero mexicano Javier Hernández aceptó que pensó en abandonar al West Ham.

“En efecto, me pasó por la mente irme del club. No porque no me guste el West Ham, sino porque necesito tener minutos en el campo”, declaró al Daily Mirror.

Señaló que “la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y quiero jugarla, pero puedes ver que, incluso mientras mi agente (Eduardo Hernández) decía que me quería ir, yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para ayudar al equipo.

“Hubo ofertas de la Premier League y una me interesaba, pero ahora que la ventana está cerrada y me quedé aquí, trataré de lograr el objetivo principal del club, que es salvarse del descenso”, declaró.