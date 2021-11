Se busca nuevo campeón para el Houston Open del PGA Tour, ya que el vigente monarca, el mexicano Carlos Ortiz, no podrá participar por una lesión en su hombro izquierdo, que le ha persistido por más de un mes.

“Fui al médico esta mañana (el martes) y me recomendó que no jugara, que me tomara un tiempo para recuperarme, así que creo que voy a seguir su consejo para poder empezar sano en enero", mencionó el jalisciense, que venía motivado tras haber sido segundo lugar en Mayakoba el fin de semana anterior, la cual fue su mejor posición desde que ganó el torneo de Houston el 8 de noviembre de 2020.

De acuerdo con el propio golfista, la dolencia en el hombro lo viene golpeando desde finales de octubre, razón por la que no asistió al Zozo Championship de Japón en lo que fue la quinta fecha del PGA Tour 2021-22.

No obstante, su destacada actuación en Mayakoba le permite mantenerse como 13 en el ranking de esta temporada, tomando en cuenta que los 30 primeros clasifican a los FedEx Playoffs el próximo verano.

Ortiz fue apenas el tercer mexicano en ganar un torneo del PGA Tour en aquella tarde gloriosa de noviembre de 2020 en Houston, por ello la conexión especial del jalisciense con dicho escenario. Antes de eso, la última victoria de un golfista nacional fue en 1978 con Víctor Regalado en el John Deere Classic y en 1974 en el Pleasant Valley Classic, mientras que el primero fue César Sanudo en 1970, en el Azalea Open.

“La verdad que siempre la meta es ganar un mejor, actualmente siento que estoy cada vez más maduro, más sólido y sí me siento listo para poder ganar un grande, pero para ello se necesitan muchas combinaciones y estoy seguro que voy a competir este año”, había dicho Carlos Ortiz en esta semana rumbo a sus objetivos de la temporada en el PGA Tour.

Sin embargo, la lesión cambió su discurso: “Esto es increíblemente decepcionante para mí, ya que estaba ansioso por defender mi primer título del PGA Tour (...) Me siento honrado de ser un campeón de este evento y espero volver el año que viene”.

Además, la lesión podría marginar a Ortiz del resto de la actividad del PGA Tour en el año, ya que después de Houston solo habrá un torneo más: el RSM Classic de Georgia, que es el 21 de noviembre. Los próximos dos serán a partir de enero de 2022 en Hawái.

Otra baja para el Houston Open es la del argentino Emanuel Grillo, también por lesión, por lo que ambos serán sustituidos por los estadounidenses John Huh y Max McGreevy. Los jugadores latinoamericanos que siguen en el torneo son los chilenos Mito Pereira y Joaquín Niemann, el colombiano Sebastián Muñoz, el también mexicano Rodolfo Cazabón y el venezolano Jhonattan Vegas.

El también mexicano, Abraham Ancer, tampoco podrá participar en los dos últimos eventos del PGA Tour en noviembre debido a que estará como invitado en un campeonato europeo.

rrg