El tapatío Carlos Ortiz lleva a México por lo alto en el PGA Tour. El domingo se quedó con el segundo lugar en el World Wide Technology de Mayakoba con -19 golpes. Se trata de su segundo subcampeonato (el primero lo obtuvo en 2019) y de su tercer top 10 consecutivo. A su vez, Abraham Ancer finalizó séptimo para cosechar su mejor resultado en la historia del torneo. El mexicano Roberto Díaz, miembro del Korn Ferry Tour, aunque superó el corte, se quedó con el peldaño número 45.

Carlos Ortiz considera que su mejor temporada está por venir y lo demostró este fin de semana en Mayakoba Golf Classic, donde nunca perdió de vista el objetivo: durante las cuatro rondas permaneció entre las mejores 10 marcas y en la última se quedó sólo a cuatro golpes del noruego, Viktor Hovland, quien repitió como campeón.

De esta manera el tapatío se quedó a nada de conquistar su segundo título de PGA Tour, sin embargo, la próxima semana buscará defender su único título en el Hewlett Packard Enterprise Houston Open. El único mexicano en obtener más de una victoria en la organización fue el bajacaliforniano, Víctor Regalado. Mientras que ninguno de los jugadores mexicanos ha logrado levantar un título de PGA en casa.

“No encontraba nada los primeros hoyos, bastante frustrado y encontramos alguna manera de sacar la ronda adelante. Es muy bonito haber metido esos putts, es muy bonito escuchar a la gente ahí echándome porras. Me quedo muy contento, satisfecho y que los mexicanos sepan que di el 100%, luché todo lo que pude y me hubiera encantado haber ganado pero a veces no se puede, a veces gente como Viktor juegan un golf increíble que nomás no se puede”, reflexionó Carlos.

Ortiz tuvo una sensacional cuarta ronda al firmar una tarjeta de 66 impactos para un total de 266 golpes (-19). En su último recorrido, el tapatío logró seis birdies, iniciando en el hoyo cuatro, para después tirar un bogey en el cinco, pero en la segunda vuelta realizó cuatro birdies en el 12, 13, 14 y 15, y cerrar con uno más en el 17.

Para él, la realización de los torneos en México contribuye al crecimiento del juego en el país y en la región de Latinoamérica. Busca que a partir de sus logros pueda inspirar a la nueva generación de golfistas mexicanos, como él creció inspirado por Lorena Ochoa.

“Estoy muy agradecido con la compañía al organizar los torneos no solo en Estados Unidos, donde tenemos muchos torneos, sino también torneos a nivel internacional. Para mí ha sido una plataforma y creo que ha sido de gran motivación para todos los mexicanos. Hemos tenido muchas personas que han jugado su primer torneo del PGA Tour aquí (Mayakoba) y eso les ha permitido darse cuenta si tienen el nivel o no, es una excelente motivación para nosotros como jugadores mexicanos”.

Fue hace justo 365 días que Ortiz también se hizo de su primer título en el PGA Tour, cuando se coronó en el Vivint Houston Open, con lo que se convirtió en el primer mexicano en obtener una victoria en el PGA Tour desde 1978. Después de él, Abraham Ancer ganó su primer campeonato en el tour en el FedEx St. Jude Invitational en este 2021.

El próximo gran objetivo de Carlos Ortiz en el golf es ser parte de la Presidents Cup. Abraham Ancer se convirtió en 2019 en el primer mexicano que participó en dicho certamen.

