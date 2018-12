“Yo sé el riesgo que estoy tomando, pero en el boxeo se necesita y me gustan los retos, porque quiero estar satisfecho yo mismo con lo que estoy haciendo”, indicó el pugilista mexicano Saúl Álvarez en el primer episodio del programa The Journey: Canelo/Rocky, el cual realizó la plataforma DAZN.

El objetivo de Saúl Álvarez es colocarse entre los boxeadores mexicanos que lograron títulos en diferentes divisiones. Fue campeón en superwelter y el pasado mes de septiembre obtuvo el campeonato de peso medio al derrotar por decisión mayoritaria a Gennady Golovkin. Tras dicho logro indicó que comenzaría una segunda etapa en su carrera.

“Le aplaudo a Saúl Álvarez que deje su zona de confort, lo cual significa cierto riesgo, porque va a enfrentar a un rival más alto que él y en una división que no conoce. Es una pelea que ha arreglado la esquina del Canelo para que no tenga ningún problema en ganar el título. Ellos no van a tomar riesgos innecesarios, sobre todo cuando tienen un pelea en mayo con Gennady Golovkin. Es la que realmente le interesa a la crítica boxística”, comentó David Faitelson, periodista deportivo y comentarista para ESPN.

El próximo sábado enfrentará a Rocky Fielding en el Madison Square Garden por el título mundial supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Otro mexicano campeón en dicha división es Gilberto Ramírez, por la Organización Mundial de Boxeo.

“La pelea es muy conveniente para el Canelo. Le permitiría ganar un tercer título. Es una pelea ganable y puede seguir con el éxito abrumador que disfruta ahora en su carrera”, mencionó Eduardo Lamazón, comentarista de boxeo y exsecretario del Consejo Mundial de Boxeo.

En relación con las virtudes entre Saúl y Rocky, Eduardo Lamazón añadió que “el inglés no es mal peleador, pero la única pelea con un rival importante la perdió (Callum Smith) y vimos que es vulnerable por la fuerza, y Canelo es muy fuerte. Es la característica con la que no puede Fielding y es la principal característica de Álvarez. Es un boxeador muy fuerte. Es una pelea ganable”.

El británico tiene una marca de 27 victorias, 15 fueron por la vía del nocaut, y una derrota. Para el originario de Guadalajara, Jalisco, significará el enfrentamiento número 54 en su carrera. Tiene una marca de 50 peleas ganadas, una derrota y dos empates.

“El Canelo ha desarrollado en todos los aspectos su potencialidad. Lo único que lo favorecería ante la opinión pública, que tiene una parte que lo resiste, sería una auténtica guerra sobre el ring, una guerra que no se va a dar en esta pelea y es lo único que le falta”, precisó Lamazón.

Saúl Hernández reconoció su potencial ante el británico: “Veo una pelea en los primeros asaltos un poco complicada en lo que me adapto, pero conforme vayan pasando los rounds, con mi experiencia voy a ir dominando la pelea”.

El combate de este sábado significa el primero de los 11 que pactó Saúl Álvarez con la plataforma de streaming DAZN, con la que firmó un contrato por 365 millones de dólares.

En tanto, David Faitelson acotó que “hay más riesgos en una tercera pelea con Gennady Golovkin, que en ir al Madison Square Garden a buscar una tercera corona ante un boxeador desconocido”.