El canto de los canarios del Atlético Morelia se ha preparado para sonar con más fuerza y dar un salto de categoría. El equipo michoacano se encuentra disputando la final del torneo Clausura 2022 de la Liga de Expansión contra los Cimarrones de Sonora, con la firme convicción de demostrar que tiene una plaza con nivel para Primera División, tanto en infraestructura como en ingresos, aunque por ahora el tema del ascenso no está definido.

En entrevista con El Economista, José Luis Higuera, presidente del Atlético Morelia, explica que el estatus actual del equipo es de un 85% de preparación para poder dar el salto a la Liga MX, aclarando que todavía no saben si habrá apertura para una plaza en la división de honor próximamente.

“Lo vemos (el volver a Primera División) muy cerca, tenemos un proceso completado (...) El punto de estructura lo tenemos muy bien pero vamos a mejorar y en cuestión de ingresos estamos bien pero también para mejorar, en términos globales del proyecto estamos a un 85%, lo demás es un tema de conseguir un nuevo contrato de derechos de televisión, dos patrocinadores y prácticamente ya estando en la (Primera) división es muy fácil conseguir eso”.

Atlético Morelia es uno de los cinco equipos que entregaron en tiempo y forma su documentación para el proceso de certificación como plazas viables para recibir a la Liga MX y tener un eventual ascenso a partir de la temporada 2023-24. Los otros cuatro son Atlante, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Venados de Mérida.

Desde que la Liga de Expansión entró en lugar de la Liga de Ascenso MX en verano de 2020, una de las prioridades fue la revisión exhaustiva de las autoridades para que los equipos que buscaran ascender contaran con la solidez financiera y estructural necesaria y evitar casos como los de Veracruz o Chiapas FC, en los que hubo inestabilidad que derivó en adeudos y la desafiliación de dichos clubes.

Los directivos de la Liga de Expansión pidieron seis requisitos básicos a sus 17 equipos para poder tener el certificado para ascender, que solo cumplieron los cinco antes mencionados hasta abril de este año.

Los requisitos son: el expediente de afiliación, que consiste tener en regla los documentos requeridos por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para ser catalogado como un afiliado al futbol profesional; criterios de infraestructura, que incluyen un buen estado de la cancha, vestidores, iluminación y otros rubros; lineamientos económicos, en donde se demuestre que no hay adeudos y los estados financieros son auditados; una óptima estructura institucional; lineamientos de aplicación al fondo de mejoras; y la opinión de un consultor externo.

A pesar de ser uno de esos cinco equipos que pasó el primer filtro, Higuera destaca que todavía no hay una instrucción precisa para lo que sigue: “Somos muy respetuosos de la liga y sabemos que están haciendo un gran trabajo, vamos en los tiempos correctos, hemos entregado la documentación y no se sabe nada, es un tema en el que están corriendo los plazos y entiendo que faltan varios meses para que ellos den una determinación de cómo está la situación. No sabemos nada”.

El presidente del Atlético Morelia señala que su club, específicamente en el rubro financiero, todavía se encuentra “en un 60 o 70%”, que se completaría con un mejor acuerdo de patrocinio por derechos de transmisiones y con dos patrocinadores que estén con ellos al menos en un plazo de tres años.

Actualmente, Atlético Morelia, al igual que los otros 16 equipos de la Liga de Expansión, negocian sus derechos de televisión de manera unificada, contando con transmisiones con cadenas como ESPN y Marca Claro. De acuerdo con una investigación de Apuntes de Rabona, en Primera División un acuerdo televisivo aporta entre el 60 y 80% de los ingresos de un equipo; un ejemplo es Rayados de Monterrey, que llegó a ganar 513 millones de pesos anuales por su contrato con Fox Sports, señala la fuente.

En cuanto a sponsors, Atlético Morelia ha implementado una estrategia de conseguir relaciones comerciales de tres niveles: los aliados estratégicos, que se unen al equipo con una visión mínima de cinco años; los patrocinadores Triple A, con visión de tres años; y los patrocinadores A, que solo están por un año. José Luis Higuera refiere que el equipo actualmente cuenta con más de 25 patrocinadores, de los cuales cinco entran en la categoría de aliados estratégicos.

“Si no tienes aliados estratégicos ni patrocinadores Triple A quiere decir que tu proyecto se vuelve anual y es de alto riesgo, en cambio, cuando tienes un proyecto con aliados estratégicos y patrocinadores Triple A tienes muy sólida tu base de crecimiento y de desdoble financiero para llegar a tus objetivos, por eso es tan importante seguir incrementándolos”.

Otro punto importante para la consolidación de Morelia como plaza de Primera División, explica el presidente del equipo, es la creación de estructuras de desarrollo de futbolistas, para lo cual, señala, han invertido entre el 30 y 40% de su presupuesto en los últimos 12 meses.

“Nos enfocamos mucho en fuerzas básicas, en tener una sub 20, sub 18 y sub 16, incluso hay un equipo femenil, todavía le falta calidad pero ya estamos enfocados en esa estructura. Hemos invertido en mejorar canchas, ubicación e incorporar a un director deportivo de otro nivel, que es Arturo Villanueva (...) Tenemos una gran ventaja (en la Liga de Expansión), que es la infraestructura de fuerzas básicas, que hacen que tu inversión sea mucho menor y te enfoques solamente en lo que es el gasto por el equipo, por la nómina y viajes cuando estás en Primera División”.

El defensa Mario Trejo y el portero José González son productos de la cantera de Atlético Morelia que actualmente están en el primer equipo, mientras que el buen rendimiento del equipo en torneos anteriores les permitió a jugadores como Martín Barragán y Carlos Guzmán volver a la Liga MX con Puebla y Toluca, respectivamente.

Atlético Morelia está viviendo su segunda final dentro de la Liga de Expansión en un lapso de un año, después de haber perdido ante Tepatitlán la edición del Guardianes 2021. La base del éxito sobre la cancha depende en gran medida de la estabilidad del entrenador Ricardo Valiño, quien llegó al club desde verano de 2020. Por estos argumentos, sumados a la construcción de infraestructura, el título es una prioridad contra Cimarrones.

“Tenemos un cuerpo técnico muy profesional y muy trabajador que ya lleva mucho tiempo y hay un grupo de jugadores muy comprometidos con el proyecto, que entienden muy bien lo que implica para nuestra gente un campeonato. Tenemos un 100% de entendimiento del grupo de lo que implica ser campeón, ese es nuestro mayor atributo y fortaleza. Una derrota significaría un fracaso en muchos aspectos, sobre todo deportivos, porque tenemos que saber y asumir que somos un club con una jerarquía deportiva”, recalca José Luis Higuera.

La meta de Higuera y del Atlético Morelia es regresar la plaza a Primera División en el primer año inmediato en que las autoridades abran una puerta ya sea por el ascenso deportivo o por invitación, “ese es un objetivo y una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros o empleados de este club”.

Ahora que el proceso de certificación se ha abierto y los canarios fueron de las cinco instituciones aprobadas, Higuera reconoce como un punto favorable la forma tan estricta en la que las autoridades de la Liga de Expansión han revisado la viabilidad financiera de los clubes, aunque menciona que podría haber flexibilidad en ciertos puntos.

“Mikel Arriola, Miguel Ángel Diez, Víctor Guevara y todo su equipo han hecho un trabajo muy importante, pero creo que la cereza del pastel sería que flexibilizaran situaciones que no son críticas, hay algunos puntos innecesarios que hacen un poco más costosas situaciones que no deberían ser en cuanto a la operación del club, como en cuestiones de la cantidad de gente en los estadios, pero para mí es una calificación de 9 lo que han hecho”.

Morelia ha contado con equipos profesionales de futbol desde 1950, siendo en 1957 cuando lograron su primer ascenso a la Primera División. La primera estrella en esta categoría llegó en el año 2000, después de que la televisora TV Azteca se hiciera de su propiedad (en 1996), pero en 2020 estos mismos dueños anunciaron el cambio de localidad de la franquicia a Mazatlán.

Fue ahí cuando José Luis Higuera tomó las riendas del equipo con una nueva infraestructura en la Liga de Expansión MX, teniendo experiencia en divisiones de plata desde 2014, pues también fungió como directivo en Coras Tepic y Cañeros de Zacatepec. Con las mejoras realizadas, no pierde la convicción con la que nació este proyecto: regresar a la Primera División, lo cual ha recibido un halo de esperanza para concretarse en el verano de 2023, pero todavía no hay certeza de ello.

