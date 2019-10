La tecnología le permite a los equipos conocer mejor a su base de aficionados. En el 2017, Skyhook, empresa dedicada al análisis de datos de ubicación, pudo seguir de cerca la actividad de la red de fans de los Astros y los Dodgers, equipos que se enfrentaron en la Serie Mundial, a través de sus dispositivos móviles, para conocer más de cerca a la audiencia.

¿Qué características tienen los fans de los equipos que están en los playoffs de las Grandes Ligas?

Astros de Houston

Los datos indicaron que los fans no son grandes derrochadores, prefieren comprar en Walmart y en ocasiones en Family Dollar y Dollar General y hacer sus compras de farmacia en Walgreens. Pese a las restricciones son ávidos a consumir comida rápida como Wendy’s, McDonald’s, Pizza Hut, Jack in the Box y en especial Chick-fil-a.

Shell y ConocoPhillips son las estaciones más populares para llenar el tanque de gas de sus vehículos. Los aficionados que partido tras partido se reúnen en el Minute Maid Park son en su gran mayoría de Texas, sin embargo también convocan a aficionados de Nevada, Florida, Louisiana y Nueva York.

En Instagram el jugador más popular entre los fans es José Altuve, quien cuenta con 1.3 millones de seguidores en Instagram, seguido de Carlos Correa, Justin Verlander y Alex Bregman. rida, Louisiana y Nueva York.

Los Ángeles Dodgers

La afición de los Dodgers fue la mejor del torneo con cerca de 4 millones de asistentes a los encuentros, promediando 49,065 espectadores por partido. Skyhook indica que los seguidores de los Dodgers frecuentan los establecimientos de comida rápida y sus favoritos son Chipotle, KFC, Subway y Panda Express. Al igual que los Astros, no son grandes derrochadores al momento de realizar sus compras, las tiendas a las que prefieren asistir son Target y Costco. Su estación favorita para cargar gasolina en 76 Petroleum.

St. Louis Cardinals

De los equipos que disputan la Serie Divisional es el tercer más seguido con 2.4 millones de seguidores en Facebook. La segunda mejor afición del torneo fue la de los Cardinals, promediando a 42,967 personas por partido. Pese a que no es una ciudad muy grande, el apoyo al equipo de beisbol se mantiene entre lo más alto. La buena asistencia al parque permite al equipo cobrar precios relativamente más altos aún cuando no se encuentren en un buen momento deportivo.

Atlanta Braves

El Sun Trust Park promedia 32,776 aficionados por partido. En 2019, los Braves fueron el equipo que más aficionados reunió alrededor de Estados Unidos según la plataforma SeatGeek, que contabilizó boletos comprados alrededor de 515 condados concentrados en nueve estados.

New York Yankees

De entre los equipos que ingresaron a la postemporada es el equipo con más seguidores en facebook con 3.4 millones. Los clientes del Yankee Stadium comen hot dogs clásicos, sándwiches Parm, Brother Jimmy’s BBQ y toman cerveza. La mayoría de los fanáticos de los Yankees viven en Manhattan, el Bronx, Nueva Jersey, Connecticut y Westchester.

Minnesota Twins

Similar a los Nationals, la asistencia promedio al estadio se mantuvo en los 28,322 espectadores, siendo el decimoquinto equipo con más afición local. Según un reporte de The cost Guys, los Twins son el cuarto equipo más asequible de la liga, tomando en cuenta el ingreso familiar de sus seguidores y los costos de boletos, comida y bebidas. Hasta junio de este año, según la relación entre salario, costo de la entrada y victorias del equipo, a un aficionado le tomaba 4.67 horas de trabajo ver una victoria de los Twins.

Washington Nationals

En asistencia, la afición de los Nationals permanece a media tabla con 27,898 asistentes por partido. Cuentan con una base, en términos geográficos, relativamente pequeña de aficionados. En cuestión de audiencia, en 2018 estaban en la décimo octava posición.

Tampa Bay Rays

Un problema en Tampa Bay es la poca asistencia. En 2019 promedió 14,734 espectadores por partido. Al menos en rating de TV, los Rays se encontraron por encima de nueve equipos, incluidos los Dodgers, según información de Forbes.