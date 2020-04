Con una votación por mayoría de 18 sobre 12 entre los dueños de clubes, no habrá descenso ni ascenso de equipos en los próximos cinco años en el futbol mexicano

El Ascenso MX no puede continuar,la mayoría de los clubes a favor de su desaparición y el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, hablan de una necesaria reestructuración financiera en el corto y mediano plazo. La categoría ya no era sustentable, tenía problemas de asistencia en estadios y de ingresos.

La Liga de Desarrollo es la respuesta de rescate financiero, una propuesta en estructuración. Hasta el momento, Enrique Bonilla adelantó que los equipos recibirán 60 millones de pesos y los clubes que permanezcan en la división obtendrán 20 millones anuales.

Ante una decisión “unilateral”, como lo definió la Asociación de Futbolistas Profesionales, los principales perjudicados son los 346 futbolistas que integran la división, las 70 personas que forman parte de los cuerpos técnicos, además de los empleados encargados de la gestión operativa y administrativa de los clubes.

“Se están aprovechando de la situación que estamos viviendo y tajantemente quieren terminar con esto. Tal vez lo querían hacer desde antes, pero no podían porque podíamos hacer otras protestas como parar la Liga MX. Ahora aprovechan para tomar esta decisión sin ni siquiera tener un proyecto sustentado”, menciona a El Economista Abraham Riestra, jugador de Correcaminos de la UAT, quien cuenta con una carrera de 12 años en el Ascenso.

Equipos que están en contra de deshacer el torneo, como Venados de Mérida, cuestionan el interés de los dueños que votaron a favor, por priorizar la estabilidad de inversiones que realizaron en clubes que tienen en Primera División, ante la posibilidad de tener pérdidas económicas por descender.

“Los mensajes son contradictorios. Un dueño dijo que la Liga MX estaba sangrando económicamente. Pero, por otro lado, dicen que quieren ofrecerles a los equipos del Ascenso 20 millones de pesos anuales para una Liga de Desarrollo. No tiene sentido. ¿Por qué no en verdad potencializar el Ascenso? Utilizan medidas para protegerse algunos equipos de Primera División”, mencionó a éste diario Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados de Mérida.

En 2019, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares, Grupo Orlegi compró 100% de Atlas, que se encuentra en el último lugar de la tabla porcentual que determina al club que desciende de categoría. El contexto involucró dudas por la decisión del grupo, que por medio de sus equipos Santos Laguna, Atlas y Tampico Madero, votó a favor de la desaparición del descenso.

Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports publicó un comunicado con 11 puntos donde explica su decisión y resalta que la Segunda División se convirtió en una competición “sin rescate financiero”, por lo que los clubes que buscan mantener el mismo esquema, “están peleando por algo que no tiene forma de ser sostenible”, y reitera que ninguno de los 12 equipos tiene la certificación para participar en la Liga MX.

La situación ha causado división entre dueños, principalmente entre Alejandro Irarragorri y el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, empresa a la que pertenecen Pachuca, León y Mineros de Zacatecas, quienes votaron a favor de mantener el Ascenso.

“Jesús, el día que quieras debatir seriamente, abiertamente y de frente, encantado de hacerlo, pero ya basta de operar por atrás. Sólo dime el lugar y la hora y ahí estaré. Por favor mide las consecuencias que tiene alimentar rencores y manipular la pasión de las aficiones en el entorno actual que vivimos”, escribió Irarragorri.

Los futbolistas que pertenecen a equipos que votaron a favor de la desaparición del torneo tienen una circunstancia complicada al hacer pública su opinión y luchar por sus intereses.

“Nadie del Ascenso está de acuerdo con esta decisión. Pero por obvias razones, las directivas que están detrás de esta medida atan a los jugadores y los condicionan a mantenerse sin hacer protesta. Pero todo el futbol de Ascenso no quiere que desaparezca el torneo, es por eso que los que podemos externarlo, lo hacemos. Hay un peso importante de los personajes que están arriba de los jugadores”, menciona Riestra.

AMFpro no frena impacto a jugadores; sin peso

La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales lleva tres años creando una atmósfera de unión en el gremio, sin embargo aún falta convencer de su poder. Ante la desaparición del Ascenso MX proponen un contrato colectivo

La AMFpro nació en el 2017 con el exfutbolista Álvaro Ortiz como presidente y el apoyo de personalidades como Rafael Márquez, Oribe Peralta, Óscar Pérez, entre otros, con la misión de hacer valer los derechos de los jugadores del futbol mexicano.

Sin embargo, el proceder de la asociación ha generado cuestionamientos respecto a los logros que ha obtenido. Inclusive el mismo Rafael Márquez, que en su momento fue fundador, lo ha expresado.

“Al día de hoy no se ha hecho nada, no hay unión de los jugadores. Ya vimos cuando quisieron hacer una pequeña huelga y se debía parar al inicio de los partidos, donde quizá Tigres no entendió y fue muy vergonzoso ver eso”, mencionó Márquez.

Ante la actual situación de la ¬desaparición del Ascenso MX, la AMFpro hizo público un comunicado en el que califican la decisión como un ejemplo sobre la ambición económica “desequilibrada” e “injusta” de los grupos de poder del futbol mexicano.

En el mismo comunicado, expresan que es necesaria la negociación de un nuevo convenio colectivo que proteja los derechos laborales del jugador profesional, para que cualquier decisión sea en conjunto con las partes involucradas.

El futbolista Abraham Riestra mencionó a este diario que “siempre han encontrado apoyo por parte de la asociación sin cruzar la línea, para después no ser afectados por sus decisiones”.

Hasta el momento, el apoyo ha constado de reuniones con futbolistas de las distintas ramas del balompié mexicano. A pesar de ello, no han dado a conocer un plan de acción para apoyar a los jugadores que se encuentran en riesgo de perder su profesión.

La unión del balompié mexicano se ha centralizado en publicaciones en redes sociales, con el ¬hashtag #SinDescensoNoHayDesarrollo y #TodosSomosAscenso, a las que se han unido jugadores como Carlos Vela, Héctor Herrera, el entrenador de Pumas, Míchel González, entre otros.

Con la intención de conocer el desarrollo de trabajo para enfrentar la situación de la actual Segunda División, El Economista buscó una postura por parte del presidente de la AMFpro, pero no obtuvo respuesta.

