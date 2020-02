El golfista mexicano viste una gorra negra con el logo del Tequila Flecha Azul. La marca también está en el saco donde guarda los palos, la funda del putt y hasta en el tee que utiliza como soporte para la pelota en cada uno de los hoyos.

Abraham Ancer dio su primer paso como empresario tequilero, en el mundo de los negocios, junto con su socio Aarón Márquez. Ambos encontraron una pasión en común, un producto mexicano, una bebida que ha beneficiado el desarrollo del golfista para distraer su mente en sus tiempos libres.

“Desde que empecé con este proyecto he jugado mejor, y no he descuidado nada de mi golf. De hecho he practicado igual o más. Aunque creo que ocupo de diferente manera mi tiempo libre, porque le dedico bastante al tema del tequila, algo que me gusta, porque es divertido y estoy muy ansioso de que la gente pueda verlo y probarlo”, menciona a El Economista, Abraham Ancer.

La idea se gestó en una plática entre Abraham y Aarón semanas previas a la edición 2019 del World Golf Championship México . El mexicano le expresó su interés a Márquez de contar con su nombre en un tequila, una de sus pasiones aparte del golf. Ambos se dieron cuenta de la atención que le ponen a la bebida los golfistas, el público extranjero y su lugar de residencia, Texas.

“Aarón es como mi hermano mayor, despertó el lado de los negocios en mi vida. El tequila es algo que nos gusta mucho, y si lo hacemos bien puede significar un proyecto importante, aunque obviamente tampoco es una tarea fácil porque es un mercado muy competido”, comenta Ancer.

La venta al público de Flecha Azul está programada para finales de marzo y comenzará en Estados Unidos, específicamente en Texas. El objetivo de buscar el mercado norteamericano es principalmente por la amplia cantidad de opciones que existen en México y cambiar la idea respecto a cómo se consume el tequila en dicho país.

“Vimos cómo había un estigma en Estados Unidos del tequila respecto a las universidades. Que toman shots y terminan vomitando. La idea es cambiar eso y darles un poco más de contexto para que sepan que el tequila es una bebida increíble de la que pueden disfrutar. De hecho, en mi caso, me levanto a las 7:00 de la mañana y si tomé tequila amanezco listo para empezar a jugar sin ningún problema”.

El tequila se comercializará en tres distintas presentaciones: añejo, extra añejo y cristalino, que es a base de un triple destilado. La producción de la bebida es 100% mexicana desde Tequila, Jalisco. Actualmente se encuentran en un proceso de dar a conocer la marca, bajo el slogan “Hecho en México”, para disfrutarlo en cualquier lugar.

Flecha Azul cuenta con una página en Instagram que tiene 3,011 seguidores y Abraham en su perfil personal le ha dado difusión con distintas dinámicas. A inicios de febrero, el originario de Reynosa realizó un sorteo en el que rifó seis gorras como las que utiliza en las competiciones de la PGA con el logo del tequila, para acercar a sus seguidores al producto. Un proceso de planificación que ha disfrutado.

“Siento que hicimos un muy buen trabajo desde el sabor, hasta diseño. Ojalá a la gente les guste tanto como a mí”.

Con 28 años de edad, el desarrollo de Abraham da para considerar que aún quedan varios años del mexicano dentro de la PGA. Sin embargo, contar con su propio negocio le brinda la tranquilidad de contar un soporte económico .

“En el golf nunca sabes, me puedo caer o algo y me puede generar un problema físico. Dios no quiera porque me gusta mucho y no es mi idea, pero Flecha Azul es un plan B que me ayuda en ese aspecto, además de divertirme”, expresó.

Circuito de vida

•2019, el mejor año en la carrera de Ancer.

• Primer mexicano en la historia en representar a nuestro país en una Presidents Cup.

• En la Presidents Cup fue elegido por el capitán del equipo internacional, Ernie Els, para disputar la última ronda frente a Tiger Woods, en la que perdió por 2 puntos.

• Disputó el Tour Championship, que le brinda la oportunidad de jugar los cuatro majors del 2020.

• Logró su primera clasificación directa al WGC-México Championship (Clasifican los 50 primeros del ranking; ocupa el número 29).

• Subcampeonato en el torneo The Northern Trust.

• Octavo puesto en Travelers Championship.

