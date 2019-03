Para la promoción y desarrollo del beisbol, boxeo y caminata se destinarán 500 millones de pesos. De esa partida, la mayor cantidad (350 millones de pesos) se destinará al Rey de los deportes.

“También hay (presupuesto) para la caminata y el boxeo. Son tres actividades a las que les vamos a dar una atención especial. Aparte del presupuesto que se destina a todos los deportes. Esto es algo especial”, mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para el deporte se destinará un total de 3,131 millones de pesos en este 2019, cifra que contempla el presupuesto de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que es de 2,631 millones de pesos. Esta cantidad significó un incremento en relación con lo que operó la dependencia en el 2018, más los recursos extra para tres disciplinas.

El box es el segundo deporte que le ha dado a México la mayor cantidad de medallas en Juegos Olímpicos, con 13. La más reciente la obtuvo Misael Rodríguez (bronce) en Río de Janeiro 2016. El atletismo ocupa la tercera posición en el número de preseas obtenidas (11), pero la mayor cantidad se ha logrado en la categoría de marcha (10). En Los Ángeles 1984 la delegación mexicana ganó tres medallas.

Tanto Ana Gabriela Guevara, titular de la Conade, como Edgar González, responsable de la Oficina de la Presidencia de Promoción y Desarrollo del Beisbol (Probeis), sostuvieron que para el beisbol se destinarán 350 millones de pesos anuales. Al final del sexenio, en la formación de peloteros se habrán invertido 2,100 millones de pesos.

“En el caso del beisbol, es para crear las escuelas, las academias. En el boxeo es para fomentar el deporte en los barrios, en las escuelas, hacer torneos. La caminata, por la tradición que tenemos, lo mismo”, añadió López Obrador.

El proyecto contempla formar 10 academias de beisbol del gobierno y trabajar con tres privadas, sitios en donde además del deporte los chicos podrán continuar con sus estudios (secundaria o preparatoria). En relación con los mánagers y coaches, se planea que reciban capacitación de MLB y también se buscará dar apoyo a los jugadores que ya firmaron con una organización de Grandes Ligas.

“El presupuesto no trae una connotación personal, más allá de que las comisiones (de beisbol, marcha y boxeo) coordinarán sus disciplinas. El beisbol no tiene velación de favoritismo. Se les ha pedido a las tres comisiones que presenten sus programas para ejercer el presupuesto, que se tiene que llevar a la par con las federaciones de los respectivos deportes. El presupuesto tiene que pasar por escrutinios iguales y manejarse como lo plantea la ley. Está bajo la misma normativa que tendría cualquier otro programa dentro de la propia Conade. No hay favoritismos ni excepciones, la dinámica no se diferencia”, dijo Guevara.

Selección mexicana viaja a Japón por puntos al ranking

La selección mexicana de beisbol cerró el lunes sus prácticas de entrenamientos con miras a la serie de juegos que realizará en Japón.

“Contamos con los mejores jugadores de la Liga Mexicana para esta serie, de quienes estamos muy orgullosos por su compromiso con la selección. Qué mejor que sea el deporte a través del beisbol que hable de la gran relación entre ambos países que una vez más se enfrentarán en el plano deportivo”, expresó el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Javier Salinas, en una reunión realizada este lunes en la embajada de Japón.

Las últimas adiciones al roster dirigido por el mánager Dan Firova, fueron el pitcher Fabián Cota Brian Hernández (Tigres de Quintana Roo) y Jorge Reyes (Tecolotes de los Dos Laredos).

México y Japón disputarán la ENEOS Samurai Japan Series 2019, que otorgará puntos para el ranking mundial. Los juegos son avalados por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC).

“Tanto la liga como la Federación Mexicana de Béisbol (FEMEBE) siempre han tenido una relación muy estrecha con Japón, a veces se gana, a veces se pierde, pero todo dentro de un gran espectáculo para la afición, le agradecemos por recibirnos aquí”, dijo el presidente de la institución, Enrique Mayorga.

Los dos partidos ante el combinado de Japón, se realizarán los próximos 9 y 10 del presente en el escenario del Kyocera Dome de la ciudad de Osaka.