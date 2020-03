Existe un plazo de cuatro semanas para definir oficialmente la nueva fecha de los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero antes de que pase ese tiempo, la incertidumbre se despeja: la inauguración del mega evento no será en julio. Tomadores de decisiones en la organización de los Juegos definen con antelación una postura. El calendario pactado debe cambiar ante la pandemia de Covid-19, que envuelve (hasta el lunes) a 195 países y territorios.

Miembros del Comité Olímpico Internacional (COI), el primer ministro japonés Shinzo Abe y la corriente de voces de atletas y Comités Nacionales (como Canadá con el respaldo del presidente Justin Trudeau) se niegan a seguir el plan.

Al interior del COI, el primer miembro que discutió una decisión inminente del cambio de fecha fue el canadiense Dick Pound, mientras que en la élite política de Japón, el primer ministro Shinzo Abe pidió el aplazamiento de los Juegos. Un cambio de parecer, pues hace unos días, él fue quién aseguró que la competencia se realizaría según lo planeado y “en su forma completa”, ya que sin posponer o cancelar sería demasiado costoso.

Sin embargo, tras el debilitamiento en la postura del COl, Abe abrió la puerta para que los Juegos se retrasen a 2021, aceptando que la preparación de atletas en el mundo, así como de la capital japonesa, enfrentan la crisis de la pandemia.

“Se vuelve difícil. Es primero considerar a los atletas. Puede ser inevitable que tomemos la decisión de posponer. Si me preguntan si podemos celebrar los Juegos Olímpicos en este momento, tendría que decir que el mundo no está en tal condición y no solo nuestro país, también todos los países participantes”.

La semana pasada, el primer ministro japonés, dijo a otros líderes mundiales que quería que los Juegos sean una prueba de que la humanidad puede “derrotar al nuevo coronavirus”.

Según la agencia japonesa Kyodo News, el gobierno japonés está listo para decirle al COI que aceptará un aplazamiento de los Juegos si se considera necesario como precaución contra el Covid-19. El presidente del Comité Olímpico Japonés, Yoshiro Mori, declaró que apoya la decisión del COI de revisar los planes y explorar soluciones alternativas.

“A la luz de la situación, el Comité organizador de Tokio 2020 tuvo una video conferencia urgente con el presidente del COI, Thomas Bach, durante la cual acordamos proceder con discusiones detalladas de diferentes escenarios, incluido el aplazamiento en coordinación con el Gobierno Metropolitano de Tokio, el Gobierno de Japón, las autoridades japonesas relevantes, las federaciones deportivas internacionales y los Comités Olímpicos Nacionales”, apuntó una declaración del Comité organizador.

Un informe de la firma financiera japonesa SMBC Nikko Securities estimó que ante una cancelación, el Producto Interno Bruto de Japón se reduciría en un 1.4%, unos 75,000 millones de dólares.

El golpe financiero es inevitable incluso si los Juegos solo se posponen. Sin embargo, se unen frentes de oposición como grupos olímpicos, entre los cuales están World Athletics, USA Track and Field, el Comité Olímpico de Brasil, Global Athlete. Los Comités Olímpicos de Australia y Canadá ya han dicho a sus atletas que comiencen a prepararse para los Juegos que se celebrarán en 2021.

“Sobre la base de la información que tiene el COI, se decidió la postergación. Los parámetros en el futuro no se han determinado, pero los Juegos no comenzarán el 24 de julio”, dijo el miembro del COI, Dick Pound a USA TODAY Sports.

El canadiense de 78 años que ha sido uno de los miembros más influyentes y de mayor antigüedad del COI (40 años) ha mencionado que los Juegos probablemente se trasladarán a 2021.

“Vendrá en etapas los cambios. Pospondremos y comenzaremos a lidiar con todas las ramificaciones de mover esto, que son inmensas”.

Casi las tres cuartas partes de los 125 atletas que participaron en un ayuntamiento con el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos apoyan el aplazamiento de los Juegos.

En una encuesta que se aplicó en una reunión entre las federaciones USA Swimming y USA Track & Field, el 70% de los asistentes dijo que apoyaba un aplazamiento de la justa olímpica. El 41% dijo que no apoyaba los Juegos que se llevarían a cabo según lo programado este verano, y otro 34% dijo que era complicado y que necesitaban más información. En cuanto a cuándo se debe tomar una decisión, el 34% dijo que tan pronto como el COI tenga suficiente información, mientras que el 18% pide ya una decisión. Otro 23% apuntó que a más tardar se debe decidir el 15 de abril.

“Es alentador que tantos atletas, con poca antelación, se unieron a nuestro ayuntamiento para hacer oír su voz. Muestra lo importante es este problema para ellos. Esperemos que el Comité Olímpico y Paralímpico estadounidense tome una lección de esto y avance”.

US7,000 millones es la previsión inicial de ingresos de Tokio 2020 (sin aplazamiento); 2,700 millones son de derechos de TV; 1,000 millones de entradas y 3,000 millones de patrocinadores locales.

90% de los espacios publicitarios para los JO 2020 están vendidos, batiendo un récord global de 1,250 millones de dólares. En caso de aplazamiento, las tarifas pagadas no podrían aplicarse.

15% se contraería el PIB de Japón si no se celebran los JO este 2020.

2 millones de visitantes se estimaban en Tokio durante los 17 días de los Juegos.

US1,000 millones es el fondo de emergencia del COI para imprevistos como el coronavirus.

[email protected]