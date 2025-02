Tras 15 años, Fórmula 1 inaugura sin México en la parrilla

La última vez que la Fórmula 1 abrió el telón de su temporada sin un piloto mexicano fue en 2010. Quince años después, la situación se repitió con la ceremonia de apertura de 2025, celebrada en Londres bajo el nombre de F1 75 Live.

Fórmula 1 está celebrando 75 años de vida y decidió agregar un evento inédito: la presentación de todos los modelos de sus monoplazas (de 10 escuderías) en un mismo lugar. La sede fue The 02, un recinto londinense con capacidad de alrededor de 20,000 espectadores en el que usualmente se reparten ceremonias deportivas y de espectáculos.

Además de presentar los coches, Fórmula 1 reunió a los 20 pilotos titulares que empezarán a competir de manera oficial el 16 de marzo en el Gran Premio de Australia. Será la primera de un total de 24 carreras programadas hasta el 7 de diciembre (en el Gran Premio de Abu Dhabi).

El público mexicano recibió un golpe con la ausencia del piloto Sergio "Checo" Pérez, quien fue titular de la parrilla desde la temporada 2011 hasta la 2024, tras su legado por las escuderías Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull.

La temporada 2025 recibe a 13 nacionalidades entre sus 20 pilotos: Australia, Francia, España, Canadá, Mónaco, Reino Unido, Brasil, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda y Tailandia. Se reparten en los continentes de Europa, América, Asia y Oceanía.

Por parte de Latinoamérica, el único representante es el joven brasileño Gabriel Bortoleto (20 años), quien estará debutando en Fórmula 1 al lado del experimentado alemán Nico Hulkenberg como parte de la escudería Sauber.

"Checo" Pérez quedó absolutamente en el pasado para Red Bull. De hecho, su ex compañero en dicha escudería, el neerlandés Max Verstappen, dedicó algunas palabras a su nuevo coequipero, el neozelandés Liam Lawson, quien también debutará como titular de F1.

“Estoy seguro de que todo irá bien. He visto a Liam crecer en el equipo juvenil y se merece plenamente su oportunidad con el equipo. Estoy emocionado de poder trabajar juntos y tener una gran temporada nuevamente”.

Verstappen ganó su cuarto Mundial de Pilotos de manera consecutiva en 2024, pero Red Bull cayó hasta el tercer lugar del Mundial de Constructores al cierre de temporada. El neerlandés aportó 74% de los puntos y el mexicano Sergio Pérez apenas el 26%.

“Sinceramente, sólo esperamos volver a ser competitivos como equipo, porque creo que somos un equipo muy fuerte. Tenemos mucha experiencia y lo demostramos el año pasado. Seguimos maximizando nuestros resultados y esa es una gran fortaleza del equipo. Ya veremos, esto es emocionante y todos saben en dónde están parados”, agregó el actual tetracampeón de Fórmula 1.

Tras romper relaciones con Red Bull a finales de 2024, "Checo" Pérez no ha definido su futuro: si buscará enrolarse con otra escudería en 2026 o si pondrá fin a su trayectoria de 14 temporadas en el máximo nivel del automovilismo.

La nueva temporada de Fórmula 1 contará con un total de seis pilotos debutantes como titulares. Además de Liam Lawson con Red Bull, estarán Jack Doohan con Alpine, Oliver Bearman con Haas, Gabriel Bortoleto con Sauber, Andrea Antonelli con Mercedes e Isack Hadjar con Racing Bulls.

Otros pilotos que destacaron con declaraciones en el evento F1 75 Live fueron Lewis Hamilton y Lando Norris. El primero, por lucir los colores de Ferrari, su nueva escudería; el segundo, por recalcar la prioridad de McLaren para ganar.

“Creo que la palabra que viene a mi mente es revitalizado. Me siento lleno de vida y con mucha energía porque todo es nuevo. Estoy concentrado en lo que me espera, muy orgulloso de ser parte del equipo. Esto es algo nuevo y emocionante para mí”, dijo Hamilton.

Norris, quien fue clave en la obtención del título del Mundial de Constructores de McLaren en 2024, expresó: “El año pasado demostramos que tenemos todo lo que necesitamos para luchar en la cima y ser los mejores. Si no estamos así al principio de la temporada, simplemente no somos lo suficientemente buenos, pero esa no es la forma en que pensamos”.