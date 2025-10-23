Vivimos al 80% y dejamos lo más complicado para después: Lorena Ochoa

¿Por qué no salimos de la zona de confort? Cuando una persona sabe que es buena para algo, se empeña en hacerlo. “Todos vivimos al 80%”, y las cosas que nos cuestan trabajo las dejamos a un lado, dijo Lorena Ochoa, campeona Internacional de golf en un conversatorio.

Lejos de lo que cualquiera pensaría, para triunfar en la vida no hay que empeñarse solo en lo que se es bueno, sino especialmente en lo malo, resaltó Lorena Ochoa.

“Cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de las cosas que podemos trabajar, cambiar, mejorar; pero primero hay que identificarlas”, destacó la deportista y filántropa, en la edición 60 del Congreso Internacional de Recursos Humanos, organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh).

La golfista añadió que identificar estas áreas de oportunidad es la única forma de evolucionar y ser mejores, además, puntualizó, se trata de una “responsabilidad”. Estos comentarios dejan ver que salir de la zona de confort no es opción, es vital para el desarrollo de carrera.

¿Por qué salir de la zona de confort?

La zona de confort hace alusión a patrones de comportamiento “seguros, conocidos, familiares, predecibles, cómodos y dependientes de rutinas en los que las personas se sienten competentes y tienen una ansiedad mínima”, expone una publicación del especialista Marco van Gelderen en la revista Frontiers in Psychology.

El psicólogo explica así, que aquello que está fuera de la zona de confort es “incómodo, impredecible, inesperado y arriesgado", lo cual coincide con la experiencia de Lorena Ochoa.

En el conversatorio de Amedirh, la golfista describió que cuando una persona descubre su talento, se siente satisfecha y replica las tareas de forma natural, pero lo que cuesta trabajo, “siempre las dejamos a un lado. Las cosas que nos dan corajito, eso mejor mañana”, pero eso solo pospone el desarrollo.

Según una guía de Michael Page para salir de la zona de confort hay que identificar las barreras mentales como “no estoy lo suficientemente calificado” o “no tengo la experiencia necesaria”; después detectar las habilidades para desarrollar, enfrentar miedos y comenzar a trabajar en ellas.

El apoyo externo es la clave

Lorena Ochoa aconsejó comenzar poco a poco: “si tú dedicas en la primera hora del día a pensar, en esta semana me voy a echar estas dos cositas que me caen gordas, que son trabajo, no le entiendo, me da frustración; las empiezas a dominar, trabajar, mejorar”, entonces las solucionas y vas a querer “crecer un poquito más, y si la siguiente semana te propones hacer otra cosita, quieres un poquito más”.

La golfista jalisciense destacó que la clave está en atreverse a cumplir nuevas metas, apoyándose y compartiendo estas experiencias con los demás. “El de a lado tiene que saber qué es lo que queremos lograr, compartir los sueños con los demás, eso te empodera y te ayuda a tener más responsabilidad”, aseguró.

Agregó que para obtener “buenos resultados” es necesario trabajar en la parte mental, física y técnica, que son factores determinantes para conseguir equilibrio, “siempre hay que enfocarnos en las tres áreas”.

“Los invito a que se retén, a que se emocionen, se motiven si quieren mejorar”, dijo a los asistentes del Congreso de Amedirh, donde añadió, el objetivo es concentrarse en ser “mejores seres humanos” para “poder hacer la diferencia”.