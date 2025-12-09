Valores como base de un futuro mejor

Finalizamos un 2025 lleno de desafíos, con cambios relevantes en el entorno social, económico y regulatorio. Hoy, las empresas mexicanas y globales enfrentan presiones importantes por cuenta de los cambios arancelarios y, especialmente, por la transformación del mundo del trabajo, esta última producto del constante cambio en la regulación laboral y también por el impacto de nuevas generaciones participando en las organizaciones.

Se ha hablado mucho sobre cómo estas diferencias generacionales generan una dinámica particular en las empresas; sin embargo, hay un elemento central, clave en todo este análisis, que vale la pena destacar, dado que sigue siendo la columna vertebral de las relaciones humanas en el marco laboral: nos referimos a la cultura organizacional.

Por años hemos hablado de cultura y valores, sin embargo, hoy más que nunca este tema resulta fundamental como base de la construcción de un mejor lugar para trabajar, por esto es relevante analizarlo detenidamente.

Primero, ¿qué es realmente la cultura? Es el acuerdo que surge entre las personas de una organización, sobre los comportamientos aceptados y los no permitidos, esto va delineando los valores que, en la práctica, las personas persiguen o buscan mantener. Normalmente, el tono de estos comportamientos es definido por los líderes; es decir son ellos los responsables de definir el tipo de conductas que apoyan el logro de los objetivos, sin embargo, la aplicación real es una decisión y a la vez una responsabilidad de todos quienes conforman la empresa.

Por esto, vale la pena reflexionar sobre los valores más relevantes de cara al 2026, y cómo las organizaciones pueden lograr una transformación cultural efectiva.

1. Humanismo como eje central de los negocios

Hablamos de líderes empáticos, con la capacidad de inspirar a las personas para lograr sus metas. El humanismo dista mucho del paternalismo, pues considera a la persona en la empresa como un adulto capaz de tomar decisiones y lograr cada vez mejores resultados.

Pero este valor no es solo un elemento que el líder es responsable de promover, pues debería ser también un factor clave en la relación entre compañeros, esto implica que las relaciones se desarrollan con base en el respeto mutuo y en la capacidad de lograr que la otra persona dé lo mejor de sí misma.

2. Confianza como elemento clave en el día a día

La confianza surge cuando las personas reconocen la verdad en el otro, cuando encuentran consistencia en sus acciones y decisiones. Lo bueno de la confianza es que saca lo mejor de cada uno, porque en un ambiente así, las personas sienten la seguridad de mostrarse como son, liberando todo su talento y conectando con sus motivaciones más profundas.

3. Reconocimiento del otro como palanca de la colaboración

La pandemia de soledad avanza con fuerza en el mundo laboral en la actualidad. El ser parte de un equipo, pero sentirse solo, es un fenómeno cada vez más común. Por esto, lograr que en las organizaciones las personas sean capaces de pensar más allá de sí mismas y “ver al otro” es una misión que vale la pena. El reconocer al otro, verlo, entenderlo y valorarlo, genera una gran oportunidad de crecer juntos, pero, sobre todo, de sentir que tu contribución tiene sentido.

La transformación cultural es una prioridad que se viene trabajando en las empresas y uno de los pasos fundamentales está en volver a lo básico, desarrollar un ambiente que busque brindar una atmósfera humana para todos quienes participan, con un liderazgo realmente aterrizado en las personas, con equipos de trabajo conectados y humanizados, donde los resultados surgen como producto de una gestión de valor hacia las personas.