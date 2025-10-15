El talento tecnológico en América Latina avanza, pero con desafíos en el horizonte

El talento tecnológico de América Latina ha avanzado fuertemente en los últimos años, especialmente en ciudades atractivas para el capital extranjero; sin embargo, todavía hay brechas por cerrar para potenciar a la región y consolidarla como un referente en capital humano.

De acuerdo con especialistas del tema, el talento tecnológico de la región se distingue por resolver problemas con menos herramientas, lo cual detona perfiles tanto técnicos como consultivos.

“Los latinos, por algún motivo, nos las hemos tenido que ingeniar para salir adelante. Esa picardía, ese interés por encontrar una mejor forma de resolver las cosas o de resolverlas con menos herramientas que en otras geografías, ha dado pie al desarrollo de un grupo de talento que no solo es profundo en tecnología, sino que tiene una capacidad consultiva muy alta”, comentó José María Rancano, director general regional de Slalom en América Latina.

Para el especialista, si bien la implementación de un modelo de bajo costo ha impulsado el desarrollo y la innovación del talento, dicho esquema no ha permitido que ese capital humano acceda plenamente a oportunidades globales.

“Todas las grandes empresas de integración tecnológica, innovación, sistemas y de software han contratado y han desarrollado, pero no bajo un modelo global… en donde el talento vive, crece, se reproduce, pero lamentablemente muere, porque no hay salida al mundo global de esas empresas”.

Según datos recientes de la firma CBRE, la Ciudad de México es el mayor mercado de talento tech de América Latina, con 320,000 especialistas; seguida de Sao Paulo en Brasil y Santiago en Chile, de acuerdo con su informe anual Scoring Tech Talent.

¿Cómo detonar al talento tecnológico?

En este escenario, Rancano comentó que, ante la realidad que vive América Latina y la complejidad para detonar el talento tecnológico de la región —especialmente para escalar posiciones regionales o globales—, es importante crear esquemas que rompan esas barreras, como la capacitación en etapas universitarias o programas de integración temprana con empresas de tecnología.

“Pensar que vamos a poder extraer solo el talento ya desarrollado para tener 4,000 personas en cuatro delivery centers es difícil de creer. Necesitamos entrar en un proceso de academias, vincularnos con universidades y hacer las inversiones necesarias para poder desarrollar ese talento”, detalló el representante de Slalom.

En este contexto, si bien México tiene un amplio potencial de desarrollo de talento, es necesario consolidar una estrategia de formación, movilidad y retención, según el especialista.