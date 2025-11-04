¿Qué resultados han tenido los países que redujeron su jornada laboral?

México está en la antesala de uno de los cambios laborales más importantes de las últimas cinco décadas: la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas. Si bien se trata de una discusión nueva, las semanas laborales cortas son una realidad y hay evidencia de sus efectos en productividad, empleo y bienestar.

De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para el 2005 la mitad de los países en el mundo ya contaba con una jornada laboral de 40 horas semanales, y una cuarta parte tenía límites de entre 41 y 46 horas por semana.

En ese sentido, existe una amplia evidencia tanto de las vías exitosas para reducir el tiempo de trabajo, así como de los impactos.

El informe Reducción de la jornada laboral: evolución global y desafíos para América Latina, de la OIT, indica que los alcances de una disminución de las horas de trabajo se agrupan en no monetarios y económicos.

Según la investigación, esto es parte de los efectos de la reducción de jornada laboral en otros países:

Salud y bienestar

La correlación entre jornadas de trabajo extensas y deterioro de salud es evidente. En las economías que han apostado por semanas laborales más cortas se ha documentado impactos positivos relacionados con la salud de las personas.

Por ejemplo, en Francia hay evidencia de que su reducción a 35 horas semanales influyó en una disminución en la adicción al tabaco. En el caso de Suecia, se vio reflejado en un 15% menos de mortalidad en los seis años siguientes a la reforma.

“También se ha podido demostrar una relación claramente negativa entre las largas jornadas laborales y aspectos no materiales del bienestar, como la satisfacción con el trabajo, la vida personal y el tiempo libre”, destaca el informe de la OIT elaborado por Sonia Gontero y Sonia Albornoz.

Empleo

La mayoría de los estudios muestra un impacto moderado en el empleo; es decir, no en todos los casos se produce un aumento de contrataciones o recortes masivos.

Un estudio realizado por IZA, el instituto de investigación sobre mercados laborales, en Francia, Bélgica, Italia, Eslovenia y Portugal identifica que la reducción del tiempo de trabajo no fue compensada de manera general por un aumento en las contrataciones de personal.

“En el caso de reformas de reducción de jornada implementadas a nivel de sectores o empresas, los resultados observados en países como Alemania, Corea y Portugal son contrastantes, pero sugieren que, en algunos contextos, podrían generarse círculos virtuosos: la reducción de las horas de trabajo puede inducir un aumento en la productividad, lo que contribuye a limitar el incremento del costo laboral por unidad producida y, en consecuencia, evita posibles efectos negativos sobre el crecimiento del empleo”, señalan las investigadoras en el informe de la OIT.

Sin embargo, aún no se puede determinar con certeza si la reducción de la jornada laboral conlleva cambios en la composición del empleo, como un aumento de la informalidad, una mayor proporción de trabajo a tiempo parcial, o una mayor utilización de horas extraordinarias.

Productividad

Es complejo alcanzar una conclusión sobre los efectos de una reducción de jornada laboral en la productividad. Sonia Gontero y Sonia Albornoz reconocen que hay dos indicios que podrían evidenciar que el cambio legal se traduce en más rendimiento.

La teoría señala que por parte de los trabajadores, la disminución de la fatiga puede generar una mejora en el desempeño de las personas; por el lado de las empresas, una reducción del tiempo de trabajo puede tener como consecuencia la revisión de procesos, la innovación e inversión en capitales fijos y humanos para elevar la eficiencia, lo que también impacta positivamente en la productividad.

Pero “la evidencia empírica de esta relación es escasa debido a dificultades metodológicas”. Lo que sí es un hecho, es que los efectos en la productividad dependen en gran medida de “el contexto económico en el cual se aplique, el nivel de horas prevaleciente y la composición del mercado laboral”, advierten las investigadoras en el informe de la OIT.

¿Qué factores definen el éxito de una reducción de jornada laboral?

De acuerdo con el reporte de la Organización Internacional del Trabajo, hay al menos tres factores propios de cada país que pueden determinar el éxito de una reducción de la jornada de trabajo, estos son:

El alcance de la regulación laboral y su grado de cumplimiento: A mayor proporción de trabajadores asalariados formales y capacidad institucional de fiscalización, mayor será el impacto real de una reforma sobre las horas efectivamente trabajadas. La cobertura de la negociación colectiva: En contextos donde sectores estratégicos ya hayan reducido la jornada mediante la negociación colectiva, el impacto de una regulación nacional podría ser más limitado. La composición y características preexistentes del mercado laboral: La incidencia del trabajo a tiempo parcial, del exceso de horas trabajadas, el pluriempleo, la escasez o sobreoferta de mano de obra, la participación laboral femenina, de trabajadores de bajos salarios o la estructura sectorial del empleo son elementos que influyen en las horas efectivas trabajadas y, por ende, en los posibles efectos de una reforma.

“Es fundamental que las legislaciones nacionales se adapten a las realidades económicas y sociales de cada país, equilibrando la protección de los trabajadores con las necesidades de del sector productivo. El diálogo social puede jugar un papel clave en conciliar los distintos intereses de los actores del mundo del trabajo y avanzar hacia modelos más sostenibles y equitativos de organización laboral”, concluye el informe.