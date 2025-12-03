Promueven en el Senado ampliar los puentes oficiales para los trabajadores

¿Más días de descanso para los trabajadores en México? En el Senado de la República se presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para incrementar los días de festivos para tener más puentes en el año, principalmente por las festividades celebradas en los estados.

La propuesta impulsada por la senadora Michel González Márquez, de la bancada del PAN (Partido Acción Nacional) tiene como objetivo que los estados y municipios, a través de las leyes federales y locales, determinen días adicionales de descanso que se pueden agregar a los ya establecidos en la LFT para que las personas puedan asistir, fortaleciendo las actividades turísticas.

El objetivo del proyecto es “fortalecer la economía nacional, de las entidades federativas, municipios y alcaldías” mediante las festividades culturales, tradicionales, cívicas y gastronómicas de los estados y los municipios para “incrementar los ingresos derivados del turismo”, y a la par, se busca “fortalecer el tejido social mediante la convivencia familiar”.

"México necesita diversificar el origen de los recursos que contribuyan al crecimiento de la economía, y el turismo es una opción viable”, se lee en la exposición de motivos de la iniciativa. Además, el proyecto destaca que la acción “prácticamente no tiene ningún costo”, un punto que probablemente requerirá un análisis adicional del sector productivo.

¿Cuántos fines de semana largo hay en la LFT?

Según la legislación laboral, hay al menos tres puentes que permiten prolongar el descanso de las personas trabajadoras, se trata de días que se suman al fin de semana y extienden el periodo de reposo, estos son:

Primer lunes de febrero , por la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en realidad se celebra el cada 5 de febrero)

, por la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en realidad se celebra el cada 5 de febrero) Tercer lunes de marzo , por el Natalicio de Benito Juárez (en realidad es el 21 de marzo)

, por el Natalicio de Benito Juárez (en realidad es el 21 de marzo) Tercer lunes de noviembre, por el Día de la Revolución Mexicana (la fecha de celebración es el 20 de noviembre)

A estas fechas se suman otros días de descanso obligatorio como el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 1 de octubre de cada seis años (transmisión del Poder Ejecutivo) y el 25 de diciembre, no obstante, estos días no siempre son consecutivos al fin de semana.

Puentes oficiales 2026 en México

Si se considera el sábado y domingo como días de descanso, para quienes trabajan de lunes a viernes, los puentes disponibles en 2026 serán cuatro:

31 de enero al 2 de febrero

14 al 16 de marzo

1 al 3 de mayo

14 al 16 de noviembre

En palabras de la legisladora González Márquez, los fines de semana largos tienen “buena aceptación entre las familias” por los beneficios que generan, no solo por una mayor convivencia familiar, sino también por el aumento en el consumo nacional. La Secretaría de Turismo indica que tan solo en los dos primeros puentes de 2024 se obtuvieron 95,028 millones de pesos.

¿Cuáles serían los nuevos puentes en México?

La senadora panista expone que con esta reforma al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, las entidades podrían declarar en sus legislaciones como días descanso fechas como el segundo viernes de mayo por el Día de las Madres, el tercer viernes de junio por el Día del Padre o el primer viernes de noviembre por el Día de Muertos.

No obstante, la iniciativa prevé que sean los estados quienes decidan qué días podrían determinar según las festividades que tengan.

La propuesta cobra relevancia luego de que días atrás los gobernadores de Nuevo León, Jalisco y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunciaran su intención de establecer días de descanso en sus entidades para que las personas de dichas demarcaciones puedan disfrutar del Mundial 2026.

Estas propuestas aún están en el aire, pero aunadas a la proposición de Michel González Márquez podrían dar pauta a establecer nuevos y más días de descanso obligatorio para los trabajadores en México.