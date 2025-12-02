Desde posadas hasta uso de IA: Consejos prácticos para buscar empleo a fin de año

Una posada o una reunión de fin de año con amigos o colegas pueden ser una oportunidad de encontrar una vacante para quienes buscan empleo activamente en diciembre, de acuerdo con la plataforma Computrabajo.

“El fin de año es uno de los mejores momentos para aprovechar las vacantes temporales”, recomienda la plataforma de empleo.

En el cuarto trimestre de 2025, 44% de empleadores planea aumentar su plantilla y sólo 16% reducirla, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

Por otra parte, el dato más reciente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que 1.6 millones de personas se encontraban sin empleo y en búsqueda de uno en octubre.

En diciembre, las ofertas de trabajo temporal incrementan porque las empresas requieren cubrir necesidades específicas por la temporada. Sin embargo, también cierran presupuestos para el año próximo, lo que incluye nuevas vacantes cuyos procesos de reclutamiento comienzan antes de que finalice el año.

“Es importante que sepas que si empiezas a tener entrevistas, tal vez tu ingreso lo programes para inicios del siguiente año. Entonces, sí, es un buen momento. Sobre todo, por el tema de presupuestos”, explica Alexis Ibarra, headhunter y fundadora de Workxis.

Una labor de los candidatos es posicionarse y hacerse presente en los entornos donde puede encontrar oportunidades, como redes, networking y reclutadores, incluso en diciembre, recomienda Gerardo Macías, headhunter y socio de DHR Global.

“Muchas veces así es como surgen oportunidades y no necesariamente que estés buscando trabajo, sino que ya tienes cierta reputación en tu industria, en tu gremio”, agrega Macías.

Durante el cierre de año, la competencia por un puesto de trabajo disminuye porque hay candidatos que hacen una pausa, lo que abre las posibilidades a quienes se mantienen activos.

“Permite que los reclutadores avancen más rápido en entrevistas y selección y abre la puerta para que quienes sí están activos destaquen con mayor facilidad y tengan más posibilidades de ser considerados”, enfatiza Computrabajo.

Consejos prácticos para buscar empleo a fin de año

La plataforma de empleo comparte consejos para búsqueda efectiva de trabajo durante el fin de año.

Uno de ellos es aceptar una vacante temporal como una llave de entrada a la empresa para posteriormente ser considerado en un contrato fijo. También responder lo más pronto posible a solicitudes de entrevista y estar preparado “puede marcar la diferencia”.

La plataforma recomienda optimizar el CV con palabras clave de la vacante que busca el candidato porque hay reclutadores que utilizan filtros con inteligencia artificial (IA) para acelerar su selección.

“Reuniones, posadas, eventos de fin de año y cierres con clientes son oportunidades para hablar de tu búsqueda de empleo de manera natural. Pide recomendaciones, ponte atento alertas de vacantes y mantén tu comunicación breve y amable”, sugiere.

También la disponibilidad inmediata es una ventaja para los buscadores de empleo, eso permite agilizar el proceso de contratación, sobre todo si por temporada la empresa requiere cubrir la vacante con urgencia.

Al ser fin de año, los reclutadores buscan cerrar sus contrataciones lo antes posible, por lo que si como candidato llegas preparado para la entrevista con respuestas cortas y concisas será valorado. “Practica tu pitch de 60 segundos: quién eres, tu experiencia clave y qué buscas”.

De acuerdo con Computrabajo, los sectores que ofrecen más vacantes son:

Retail o e-commerce

Logística y transporte

Servicios financieros

Atención al cliente

Salud

Turismo y hospitalidad

Empresas que planean el arranque de proyectos en enero

Otras industrias que ofrecen oportunidades laborales a cierre de año son la de manufactura, de alimentos y bebidas, proveedores automotrices, el sector de semiconductores y baterías para autos, comenta Gerardo Macías.