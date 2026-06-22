Migrantes, una respuesta a los desafíos de talento

Las personas en movilidad humana, como migrantes y refugiados, son parte de la solución para enfrentar los desafíos del mercado laboral mexicano como la escasez de talento y la rotación.

“Hay que ver a la población migrante y su integración socioeconómica no nada más desde una visión humanitaria, sino también como una respuesta a las necesidades del desarrollo económico del país y la demanda (de talento) que existe”, destaca Andrea Ramírez Rentería, coordinadora de la Unidad de Migración Laboral e Inclusión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-México) de la ONU.

De acuerdo con la OIM, México registró el año pasado 155,730 eventos de migración irregular, 87% menos que en 2024. Aunque hay una reducción en el flujo, el país comienza a ser un destino y no sólo un punto de tránsito hacia EU: el porcentaje de personas que decide quedarse pasó de 26% a 77 por ciento.

“En un mercado como México, donde las mismas empresas reportan problemas para encontrar a la gente correcta, el talento migrante puede ser una ventaja y donde pueden buscar”, considera Kristien Turner, CEO y fundador de TK Talent Group.

Los estudios de la OIM, en coordinación con empleadores, estiman que en México habrá en 2027 un “déficit importante” para cubrir 3.3 millones de vacantes, el 75% se concentrará en el sector de servicios, 17% en la agricultura y el resto en la manufactura.

“Estos datos van integrando un business case o evidencia de que la población migrante es una respuesta al contexto del desarrollo socioeconómico”, menciona Ramírez Rentería.

Una estrategia de contratación de personas migrantes baja hasta en un 50% el tiempo para cubrir vacantes, de acuerdo con Kristien Turner.

Limitaciones para el empleo de migrantes

Pero la oportunidad que ofrece la migración al mercado laboral mexicano enfrenta limitaciones administrativas, legales y económicas, y mitos.

La contratación de personas en movilidad humana depende de su estatus migratorio. Si son migrantes irregulares se ocupan principalmente en la informalidad, los refugiados tienen más acceso al empleo formal.

Las organizaciones como ACNUR y OIM clasifican a estas poblaciones como personas migrantes si no cuentan con documentos que acrediten su estancia y refugiados a quienes el gobierno les da ese estatus por el riesgo que implica volver a su país. Esta clasificación busca protegerlos con base en sus necesidades.

“En México los supuestos bajo los cuales la población puede tener un estatus regular son bastante limitados: vínculo familiar, que tengan hijos nacidos en el país, casados con una persona mexicana o que hayan sido víctimas de algún delito o la condición de refugio”, explica Andrea Ramírez.

Esto provoca que los migrantes irregulares no cuenten con documentos solicitados por los empleadores formales como CURP y RFC.

De acuerdo con los especialistas, desde lo legislativo se requiere ampliar las opciones para la regulación de las personas en movilidad humana. Una propuesta es que los migrantes que ya están en el territorio y que consigan una oferta de empleo se les permita regularizarse.

A las empresas se sugiere flexibilidad en los requisitos de contratación, capacitar a los reclutadores y hacer una búsqueda activa de talento migrante.

“Es importante flexibilizar los procesos internos de la empresa. Reducir la cantidad de documentos que piden a los migrantes y dar tiempo para validar estudios. Se necesita educar al equipo de reclutamiento en un trato humano y personalizado”, recomienda Turner.

Para contratar personas en movilidad humana, los empleadores requieren tramitar la Constancia de Inscripción de Empleador (CIE) ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

Otra propuesta para incentivar la contratación de migrantes es modificar la Ley Federal del Trabajo para que las empresas puedan contratar más de un 10% de extranjeros.

“Para empresas grandes no hay tanto problema, pero cuando son micro, medianas y pequeñas empresas el tema del 10% es una limitante”, menciona Andrea Ramírez de la OIM.

En el caso de los refugiados, ACNUR explica que al obtener esa condición las personas tienen acceso a documentación que les garantiza el acceso a un empleo con prestaciones y todas las garantías de la legislación laboral.

“Lo que nosotros desde ACNUR hemos notado es que es beneficioso tanto para las personas que lo que buscan es ser autosuficientes, las empresas que llenan sus vacantes y también que promovemos la vinculación en el mercado laboral formal”, explica Mariana Echandi, oficial de Soluciones Duraderas de ACNUR México.

Sobre los mitos, los especialistas señalan que el déficit para cubrir vacantes indica que los migrantes no quitan empleo a los mexicanos, que el aumento de quienes quieren quedarse en México desmiente que contratarlos podría elevar la rotación, la población de acogida permite la integración de los migrantes y las empresas reportan menos ausentismo.