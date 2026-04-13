Canadá busca trabajadores mexicanos con sueldos de hasta 51,000 pesos

Si buscas empleo y te interesa emplearte en Canadá, ahora es el momento pues el gobierno de Quebec ofrece vacantes de empleos temporales en esa provincia para talento mexicano con sueldos que van desde los 25,000 a 51,000 pesos mexicanos quincenales, con clases de francés y las mismas condiciones de trabajo que sus habitantes nativos.

“El gobierno de Quebec en conjunto con múltiples empresas de uno de los sectores prioritarios para la economía quebequense, se encuentra en la búsqueda de talento mexicano para la industria de la construcción”, informó el gobierno en un comunicado.

Es importante mencionar que las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros en Quebec son las mismas que las de una persona nativa, son empleos temporales y no existe edad límite para poder postular.

¿Qué trabajos ofrece Canadá para mexicanos?

Las ofertas de empleo en Québec, Canadá, están dirigidas a trabajadores mexicanos que tengan al menos un año de experiencia para ocupar puestos de técnico en refrigeración, soldador de alta presión y tuberías, mecánico industrial, plomero o fontanero, techador de tejas de asfalto, pintores y auxiliares de construcción.

Los interesados en postularse en esta convocatoria para talento mexicano tienen como plazo hasta el 23 de abril de 2026.

Para postularse a las ofertas de empleo en Canadá, los requisitos son: carrera técnica o bachillerato concluido, de 1 a 8 años de experiencia según la vacante a cubrir y conocimiento principiante de francés; sin embargo, para las personas que se postulen y que no hablen francés, el gobierno de Québec dará clases de ese idioma a los candidatos seleccionados.

Para tener más posibilidades de ser seleccionados para una entrevista, se recomienda al buscador de empleo redactar su candidatura en francés. Además, se les sugiere postularse a las ofertas de empleo que corresponda a su perfil y experiencia.

¿Cómo puedo irme a Canadá para trabajar? Requisitos

Los candidatos seleccionados en esta primera etapa serán convocados a una entrevista virtual que deberán aceptar antes del 30 de abril próximo y recibirán los detalles sobre cómo se realizará, contarán con el apoyo de intérpretes durante la entrevista, en caso de que no hablen francés.

Para los trabajadores mexicanos que decidan postularse y tengan dudas, el gobierno de Quebec ofrece sesiones informativas. Para acudir, deberán registrarse en este enlace: sesiones informativas de reclutamiento para trabajar en Canadá.

La convocatoria para candidatos mexicanos para trabajar en Canadá es una iniciativa oficial del gobierno de Québec y es completamente gratuita para las personas interesadas.

Trabajo en Canadá para mexicanos 2026

Estos son las vacantes para trabajar en Canadá dirigidas a trabajadores mexicanos y los salarios que ofrecen. En Canadá se paga por hora y las jornadas para estos puestos son de 40 horas semanales:

Mecánico industrial (35,000 pesos)

Soldador de alta presión (35,000 pesos)

Techador de tejas de asfalto (entre 31,515 y 45,383)

Plomero o fontanero (36,018)

Pintor (entre 27,093 a 40,300)

Auxiliar en contrucción (38,299 pesos)

Técnico en refrigeración (37,519)

Frigorista (entre 25,412 pesos y 50,815 pesos)

Soldador de tuberías de alta presión (Entre 28,764 y 51,776 pesos)

Las descripciones y requisitos de cada vacante de trabajo en Quebec para trabajadores mexicanos están disponible en español y francés.

Canadá ha recibido a más de 52,000 trabajadores mexicanos a través de sus programas para trabajadores extranjeros temporales y el de movilidad internacional. México encabeza el número de trabajadores agrícolas temporales en ese país, de acuerdo con cifras del Gobierno de Canadá.

¿Qué tal es Quebec para vivir y trabajar?

Quebec es una provincia de Canadá, la segunda más poblada. Se ubica al este del territorio canadiense y el idioma oficial es el francés.

Se define como una sociedad moderna con un “sólido mercado laboral”, de acuerdo con su sitio oficial. Destaca por su tolerancia, diversidad cultural y seguridad.

En cuanto a su mercado laboral, Quebec menciona que las relaciones entre empleados y empleadores “son armoniosas” y se basan en una jerarquía flexible orientada a la colaboración.

Trabajar en Quebec, menciona su gobierno, es tener acceso a numerosas oportunidades de promoción profesional y cambio de carrera. Los horarios flexibles permiten conciliar la vida familiar y profesional. Los empleos temporales para mexicanos en el sector de la construcción tienen jornadas de 40 horas semanales.