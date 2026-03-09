El tequila encuentra nueva economía: menos volumen, más valor gastronómico

Después de más de una década de crecimiento acelerado en mercados internacionales, el sector comienza a entrar en una fase de madurez donde el valor, la calidad y la experiencia alrededor de la bebida pesan cada vez más que el simple volumen de consumo. En ese contexto, el reporte financiero más reciente de Becle , la empresa que opera a José Cuervo y considerada la mayor productora de tequila del mundo, refleja un mercado que se está transformando, pero que mantiene bases sólidas en la preferencia global por el destilado mexicano.

Las cifras del cierre de 2025 muestran un ajuste natural tras varios años de expansión extraordinaria del tequila en los mercados internacionales. En el cuarto trimestre del año, la compañía reportó ingresos por 11,080 millones de pesos, una moderación anual cercana a 14%, mientras que la utilidad neta se ubicó en alrededor de 1,350 millones de pesos. Más allá de los movimientos coyunturales, los resultados reflejan una industria que continúa generando valor a través de estrategias enfocadas en etiquetas premium y experiencias de consumo más sofisticadas.

En ese escenario, la compañía ha logrado sostener márgenes sólidos gracias a una estrategia que apuesta por productos de mayor valor agregado. Incluso en momentos de menor volumen, el margen operativo se ha mantenido por encima de 20%, apoyado también por una reducción en los costos del agave tras el pico de precios que vivió la materia prima en años anteriores. Esta tendencia, consolidada durante la última década, redefine la manera en que el tequila se consume en el mundo.

Tequilafreepik

El tequila entra a una fase de madurez global

El crecimiento del tequila durante los últimos años ha sido uno de los fenómenos más relevantes dentro de la industria de bebidas alcohólicas. De acuerdo con datos del Consejo Regulador del Tequila , las exportaciones de tequila mexicano pasaron de 185 millones de litros en 2014 a más de 400 millones de litros en 2023, prácticamente el doble en menos de una década.

Estados Unidos concentra alrededor de 80% de las exportaciones, lo que lo convierte en el principal motor del mercado internacional del destilado mexicano. Sin embargo, tras varios años de expansión acelerada, el mercado comienza a estabilizarse. Más que una caída estructural, lo que se observa es una fase de ajuste en la que la industria pasa de crecer por volumen a generar valor a través de categorías de mayor calidad y precio.

Para la gastronomía mexicana, este cambio resulta particularmente relevante y el tequila deja de ser únicamente una bebida asociada al consumo festivo para consolidarse como un destilado que forma parte de la cultura culinaria del país y de su proyección internacional.

Del caballito a la degustación gastronómica

Restaurantes, bares especializados y espacios de mixología han comenzado a incorporar el tequila en experiencias gastronómicas más complejas y las catas guiadas, maridajes con cocina mexicana contemporánea y cartas especializadas de destilados reflejan una evolución en la forma de beber.

Dentro del portafolio de la compañía destacan expresiones como Reserva de la Familia , 1800 Tequila y Maestro Dobel , que han contribuido a posicionar al tequila en el segmento de degustación. En este nuevo contexto, el destilado mexicano se sirve en copas de sofisticadas y se acompaña con ingredientes que resaltan sus notas aromáticas, desde cacao y chocolate hasta platillos complejos de la cocina mexicana.

Este proceso de sofisticación ha permitido que el tequila encuentre un lugar más amplio dentro de la gastronomía internacional. De hecho, el mercado global del tequila supera ya 13,000 millones de dólares y mantiene una de las tasas de crecimiento más altas dentro de la industria de spirits.

El consumidor también está cambiando

Otro elemento que ayuda a entender el momento actual del mercado es la evolución del consumidor. Las nuevas generaciones muestran una mayor curiosidad por el origen de las bebidas, los procesos de producción y la historia detrás de cada etiqueta.

En ese sentido, el tequila posee una ventaja importante frente a otros destilados: su vínculo directo con el territorio, el agave y una tradición que forma parte de la identidad cultural de México. Actualmente existen más de 200 casas productoras de tequila y más de 2,000 marcas registradas, lo que demuestra la diversidad y riqueza de la categoría.

En mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, el tequila ha comenzado a ganar terreno entre consumidores interesados en productos con identidad, origen y narrativa. Incluso cuando el ritmo de crecimiento se modera, la categoría mantiene una base de consumidores sólida y cada vez más sofisticada.

Premiumización: la apuesta del tequila mexicano

La estrategia que muchas empresas del sector están siguiendo consiste en fortalecer las categorías de mayor valor dentro de su portafolio. Este fenómeno, conocido como premiumización, implica que el consumidor compra menos volumen, pero está dispuesto a pagar más por botellas de mayor calidad.

Para el tequila, esta tendencia representa una oportunidad significativa. Las botellas premium y ultra premium han sido las que más han crecido dentro de la categoría, especialmente en Estados Unidos, donde el valor de las ventas de tequila ya supera 10,000 millones de dólares anuales.

Lo que muestran los números del reporte financiero es, en realidad, el reflejo de un mercado que está evolucionando. El tequila dejó atrás la etapa en la que su crecimiento dependía únicamente del volumen y comienza a entrar en una fase donde el valor de marca, la calidad y la experiencia de consumo adquieren mayor relevancia.