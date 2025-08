¿Es seguro comer solo una vez al día? Esto es lo que revelan los expertos

Cada vez más personas adoptan un patrón extremo: pasar casi todo el día sin comer para concentrar toda la ingesta en un solo plato. Quienes lo practican aseguran que es la clave para bajar de peso, ganar energía e incluso vivir más. Sin embargo, detrás de esta aparente simplicidad surge una pregunta: ¿qué le ocurre realmente al cuerpo cuando recibe todos los nutrientes en una sola comida?

Comer una sola vez al día implica ayunar por aproximadamente 23 horas y dejar que todo el consumo calórico ocurra en una ventana muy corta, usualmente de 60 minutos. Este método es una versión radical del ayuno intermitente, que generalmente se practica en esquemas menos restrictivos, como el 16:8, donde se puede comer durante ocho horas.

El atractivo de esta práctica está en su aparente sencillez: no hay que planificar varias comidas ni contar calorías constantemente. Pero ¿realmente funciona y, sobre todo, es segura para la salud?

Lo que dice la evidencia científica

Los estudios son limitados, pero algunos hallazgos ayudan a entender sus efectos. Un ensayo con adultos saludables (Differential Effects of One Meal per Day in the Evening on Metabolic Health and Physical Performance in Lean Individuals) encontró que quienes comieron una sola vez al día durante 11 días perdieron más peso y grasa corporal que quienes hicieron tres comidas diarias, aun consumiendo las mismas calorías. El costo: más hambre, fatiga y dificultad para sostener el hábito a largo plazo.

Una comida al día.Freepik

Además, la Asociación Americana del Corazón advierte que reducir la ventana de alimentación a menos de ocho horas podría aumentar el riesgo de mortalidad cardiovascular, un dato que siembra dudas sobre la seguridad de este tipo de prácticas.

Entre los beneficios más citados se encuentran la pérdida rápida de peso, la mejora en la regulación de glucosa y la reducción de la inflamación, efectos que se han observado en algunos esquemas de ayuno prolongado. Sin embargo, los expertos coinciden: la calidad de la evidencia aún es insuficiente para recomendar este patrón como estrategia generalizada.

Riesgos que no se deben pasar por alto

Concentrar toda la alimentación en una sola comida complica cubrir las necesidades nutricionales. Esto puede derivar en deficiencias de proteínas, vitaminas y minerales, además de provocar mareos, irritabilidad, problemas de concentración y fatiga extrema.

AyunoFreepik

Otro riesgo es el efecto psicológico: pasar tantas horas sin comer aumenta la posibilidad de atracones, lo que puede alterar el metabolismo y provocar problemas digestivos. Para personas con diabetes, enfermedades crónicas, antecedentes de trastornos alimentarios, embarazo o actividad física intensa, esta práctica resulta especialmente peligrosa.

¿Vale la pena intentarlo?

El consenso médico es claro: comer una sola vez al día no es un plan sostenible ni seguro para la mayoría de las personas. Aunque pueda dar resultados temporales en pérdida de peso, los riesgos son considerables. Para quienes desean incorporar el ayuno, los expertos recomiendan esquemas más flexibles, como comer en una ventana de 8 a 12 horas, que permiten mantener un balance adecuado y reducir efectos adversos.