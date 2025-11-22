Lectura1:00 min
Receta de pay de limón con galletas: El postre fácil y delicioso que todos aman (sin horno)
Refrescante, cremoso y listo en minutos, el pay de limón con galletas sin horno es el postre que triunfa por su sencillez.
Hay elaboraciones que permanecen en el imaginario culinario no por su complejidad, sino por su capacidad de dar placer inmediato. El pay de limón con galletas sin horno es uno de ellos: económico, accesible y perfecto para quienes buscan resolver un postre sin encender el horno. Su popularidad se sustenta en una reacción química sencilla: el ácido del limón espesa de manera natural la mezcla láctea, dando origen a una crema firme que no requiere cocción, conocida como "cocción ácida".
El armado por capas con galletas —tradicionalmente tipo María— aporta estructura y, tras algunas horas de refrigeración, permite obtener una consistencia suave, refrescante y perfectamente compacta.
Aunque esta preparación lleva décadas en las cocinas caseras mexicanas, hoy vive un resurgimiento gracias a su versatilidad: aparecen versiones con yogur griego, leche de coco, variedades de limón como persa o eureka, e incluso adaptaciones veganas. También se presenta en vasos individuales para eventos o reinterpretada en clave gourmet con toques como sal de mar o ralladura cítrica extra.
Ingredientes (para un refractario mediano):
1 lata de leche condensada (aprox. 397 g)
1 lata de leche evaporada o 1 taza de media crema
½ taza de jugo de limón fresco (aprox. 5–6 limones)
Ralladura de 1 limón (opcional)
1 paquete de galletas tipo María (aprox. 32 piezas)
Ralladura o rodajas de limón para decorar
Preparación:
Mezclar la base.
Combina la leche condensada con la leche evaporada o media crema. Agrega lentamente el jugo de limón mezclando suavemente hasta que la preparación espese. Incorpora la ralladura.
Formar capas.
Coloca una capa de galletas en el fondo del refractario. Cubre con parte de la crema de limón. Repite alternadamente hasta terminar, asegurando que la última capa sea de crema.
Refrigerar.
Cubre con plástico adherente y refrigera mínimo 4 horas; lo ideal es dejarlo reposar toda la noche.
Servir.
Decora con ralladura o rodajas de limón antes de cortar. Se sirve frío.
Variaciones sugeridas:
- Agregar yogurt griego para una versión más ligera.
- Sustituir lácteos por ingredientes vegetales para una versión vegana.
- Incorporar una pizca de sal de mar para potenciar los sabores.
- Usar limón eureka o persa para acentuar el perfil aromático.