Receta de Chiles en Nogada de Yuri de Gortari: tradición mexicana en tu mesa

El mes de agosto trae consigo la temporada más esperada por los amantes de la gastronomía mexicana: la de los Chiles en Nogada. Este platillo, originario de Puebla y ligado a la conmemoración de la Independencia de México, se convierte cada año en el centro de las mesas familiares y en un símbolo de identidad nacional.

Pero más allá de la receta, hay figuras que han dedicado su vida a preservar la tradición culinaria mexicana y transmitirla con rigor histórico y pasión. Uno de los más destacados es Yuri de Gortari (1951-2020), cocinero e investigador que dedicó su carrera a rescatar las técnicas y sabores de la cocina tradicional mexicana. Fundador de la Escuela de Gastronomía Mexicana (Escarola), Yuri no solo enseñaba recetas, sino que narraba historias, transmitía contexto cultural y hacía de la cocina un acto de memoria viva.

En sus palabras, preparar un platillo como los Chiles en Nogada no es solo cocinar, sino reconectar con siglos de tradición, con la tierra y sus frutos, con la historia que nos une como nación. Su legado es, hoy más que nunca, un faro para mantener vivas las recetas que han dado identidad a México en el mundo.

Por ello, en esta temporada de chiles en nogada, presentamos la receta tradicional tal y como la transmitió Yuri de Gortari, respetando los ingredientes y el proceso que hacen de este platillo una joya de nuestra gastronomía.