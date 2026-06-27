Pride CDMX 2026: Ocho fiestas, bares y antros para seguir celebrando después de la marcha

La Marcha del Orgullo LGBT+ no termina cuando los contingentes dejan Paseo de la Reforma ni cuando concluyen los espectáculos en los escenarios. Cada año, la celebración se extiende hasta la madrugada en bares, clubes y fiestas especiales de la Ciudad de México, particularmente en el Centro Histórico y la Zona Rosa.

Para este sábado 27 de junio, la oferta incluye desde encuentros masivos con música electrónica y artistas internacionales hasta pequeños bares de culto, pistas de reguetón, espectáculos drag y una fiesta diseñada para mujeres de la comunidad sáfica.

Estos son ocho lugares y eventos para continuar la celebración después de la Marcha del Orgullo CDMX 2026.

Pride 2026Cortesía

Latin American Pride

Para quienes buscan una celebración de gran formato, Latin American Pride reúne música electrónica, arte, fiestas temáticas y talento internacional durante varios días. Su programación ocupa espacios como el Frontón México y Versalles 64, convirtiéndose en una de las propuestas más amplias del fin de semana.

Los accesos se encuentran disponibles mediante las plataformas oficiales del festival.

SIC Pride 2026

En el corazón de la colonia Juárez, Community Club recibirá una de las fiestas centrales de la noche. SIC Pride 2026 comenzará a las 23:00 horas y continuará hasta las 6:00 de la mañana, una opción para quienes planean bailar hasta que salga el sol.

La cita será en Versalles 64, colonia Juárez. Los boletos tienen precios desde 496 pesos y se venden a través de Resident Advisor.

Lesbian Pride: Goodvibes CDMX

Goodvibes CDMX propone una celebración creada por y para mujeres de la comunidad sáfica (agrupa a mujeres y personas no binarias atraídas por mujeres), con un ambiente orientado al baile, el encuentro y la convivencia segura.

La fiesta comenzará a las 20:00 horas en Foro Tonalá y se extenderá hasta la madrugada. Los accesos se encuentran en Pride MX Tickets con un precio de 930 pesos.

Soberbia

En República de Cuba, una de las calles más asociadas con la vida nocturna LGBT+ del Centro Histórico, Soberbia apuesta por una decoración teatral, maniquíes, elementos visuales llamativos y una pista donde predominan el pop y los remixes del momento.

Abrirá de las 17:00 a las 3:00 horas y el cover será de 70 pesos.

Dónde: República de Cuba 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

¡Celebremos el orgullo como se debe! 🏳️_🌈✨Este año les traemos muchas actividades en la calleCortesía

La Purísima

La Purísima se ha convertido en una referencia de la noche LGBT+ capitalina gracias a su estética irreverente y a una programación musical que atrae tanto a visitantes frecuentes como a quienes buscan conocer uno de los espacios más reconocidos de República de Cuba.

Durante el fin de semana del Pride operará de las 19:00 a las 3:00 horas, con un cover de 50 pesos.

Dónde: República de Cuba 17, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Baby Club

Reguetón, performances, espectáculos drag y una gran bola disco forman parte de la experiencia de Baby Club, una alternativa en la colonia Juárez para quienes prefieren una pista desenfadada y un ambiente pensado para bailar y conocer gente.

El club abrirá de las 18:00 a las 3:00 horas. La entrada será gratuita antes de las 20:00 horas; posteriormente, el cover costará 100 pesos.

Dónde: Londres 179, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Blow Bar

Con tres niveles iluminados por neones rosas y morados, Blow Bar concentra su propuesta en los DJ en vivo, la música para bailar y una producción visual que lo ha convertido en uno de los clubes más visibles de la Zona Rosa.

Su horario será de las 20:00 a las 4:00 horas, con una entrada de 150 pesos por persona.

Dónde: Niza 40, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

El Marra

No toda la noche tiene que transcurrir entre música electrónica y reguetón. El Marra ofrece una alternativa más nostálgica: cerveza fría, decoración inspirada en la cultura popular mexicana y canciones de las décadas de los ochenta y noventa para cantar en grupo.

El establecimiento abrirá de las 19:30 a las 3:00 horas y cobrará un cover de 50 pesos.

Dónde: República de Cuba 18, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

El Marra, orgullo gayCortesía

Debido a la alta afluencia prevista después de la marcha, conviene adquirir anticipadamente los accesos de los eventos especiales, revisar las condiciones de entrada y considerar que los horarios, precios y disponibilidad pueden modificarse durante el fin de semana del Pride.