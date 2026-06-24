Chacales: El tesoro de maíz que sobrevivió siglos en el norte de México y que hoy vuelve a la mesa

Cuando se habla de gastronomía mexicana suelen aparecer nombres como mole, pozole, cochinita pibil o tacos. Sin embargo, existen platillos que sobreviven lejos de los reflectores mediáticos y que conservan intacta la memoria culinaria de las comunidades que les dieron origen. Uno de ellos son los chacales.

Aunque para muchos mexicanos el nombre resulta desconocido, los chacales forman parte de una de las técnicas de conservación de alimentos más antiguas del país. Su origen se encuentra en la cultura rarámuri o tarahumara, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde el maíz no solo era alimento, sino también una herramienta de supervivencia.

Los chacales consisten en granos de elote cocidos sin sal que posteriormente son secados al sol durante varios días. Este proceso elimina gran parte de la humedad del grano y permite conservarlo durante largos periodos de tiempo, algo fundamental en regiones donde las condiciones climáticas podían dificultar el acceso constante a alimentos frescos.

Una técnica indígena que desafió al tiempo

La historia de los chacales está profundamente ligada a la capacidad de adaptación de los pueblos del norte mexicano. Los rarámuris desarrollaron diversas técnicas de secado para conservar alimentos como carne, chiles y maíz. En el caso de los chacales, las mazorcas eran cocidas, desgranadas y puestas al sol durante varios días hasta lograr una completa deshidratación.

Gracias a este proceso, el maíz podía almacenarse durante meses e incluso años sin perder sus propiedades básicas. Cuando llegaba el momento de consumirlo, los granos se remojaban nuevamente para recuperar parte de su textura y después se incorporaban a distintos guisos.

Chacales mexicanosFreepik

Más allá de una técnica culinaria, los chacales representan una muestra de la inteligencia alimentaria de las comunidades indígenas mexicanas, capaces de aprovechar al máximo uno de los ingredientes más importantes de la historia nacional: el maíz.

¿Dónde se comen los chacales?

Actualmente los chacales continúan siendo populares en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y algunas regiones de Sonora. Dependiendo de la zona reciben nombres como chicales, chuales o chacuales.

En muchas comunidades rurales siguen formando parte de la alimentación cotidiana. Sin embargo, en las ciudades suelen aparecer principalmente durante la temporada de Cuaresma, cuando se preparan acompañados de camarón seco, chile colorado, jitomate y ajo.

Su sabor recuerda al maíz tostado y concentrado. La deshidratación intensifica sus notas dulces y aporta una textura particular que los distingue de otros platillos elaborados con maíz. Por ello, algunos cocineros los consideran una especie de "esquite ancestral", capaz de contar la historia del norte mexicano en cada cucharada.

El regreso de los sabores regionales

En un momento en que la gastronomía mexicana busca rescatar ingredientes, técnicas y recetas tradicionales, los chacales han comenzado a llamar nuevamente la atención de chefs, investigadores y amantes de la cocina regional.

Su preparación refleja tres tendencias que hoy dominan la conversación gastronómica mundial: el aprovechamiento integral de los alimentos, la conservación tradicional y la valorización de los saberes comunitarios.

Mientras el mundo habla de fermentaciones, deshidrataciones y cocina sostenible, los chacales recuerdan que muchas de esas prácticas llevan siglos formando parte del patrimonio culinario mexicano.