Lomo en adobo para Navidad, una receta infalible para sorprender en Nochebuena

En muchas casas mexicanas, el lomo en adobo aparece en diciembre como solución práctica y festiva. Se cocina con calma, se marina con tiempo y rinde para grandes mesas. Su carácter especiado —con chiles secos, vinagre y hierbas— dialoga bien con guarniciones dulces y ácidas típicas de la temporada, como puré de manzana, ensaladas con frutos secos o papas rostizadas.

A diferencia de otros asados, el lomo en adobo mejora de un día para otro. El reposo permite que la carne absorba el adobo, lo que lo convierte en un platillo ideal para quienes quieren adelantarse y disfrutar la noche del 24 sin prisas.

El adobo: equilibrio antes que picor

Un buen adobo no busca quemar, sino perfumar. La base suele combinar chiles anchos y guajillos (color y dulzor), un toque de especias (clavo, canela, pimienta), ajo, vinagre y algo que redondee: piloncillo, miel o jugo de naranja. El secreto está en licuar fino y colar para obtener una salsa tersa que cubra sin opacar la carne.