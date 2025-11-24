Ladurée cumple dos años en Polanco con una cena con tres chefs clave de la escena mexicana

Ladurée México celebró su segundo aniversario en Polanco con un evento gastronómico que reunió a tres de los chefs más influyentes del panorama culinario contemporáneo: Sofía Cortina, Joaquín Cardoso y Xarem Guzmán. La cena consistió en un menú de cinco tiempos basado en técnica precisa, producto de temporada y una interpretación actual de la cocina francesa desde una perspectiva mexicana.

El encuentro inició con un tartare de salmón a cargo de Marcelo Hisaki, que integró ingredientes como cilantro, jalapeño y aguacate, seguido de la Bouillabaisse de Guzmán, una visión contemporánea de la clásica sopa provenzal.

El tercer tiempo, Pithivier de pato confitado y hierbas finas, fue preparado por Cardoso, quien reafirmó su dominio técnico. En la parte dulce, Sofía Cortina presentó Potiron épicé, un postre de calabaza y especias con enfoque estacional.

LaduréeCortesía

La velada incluyó una mesa de postres desarrollada por la chef repostera residente, Mara Carrillo, basada en los clásicos de Ladurée reinterpretados con técnicas actuales, pensada para eventos privados dentro y fuera de la maison. La propuesta culinaria fue acompañada por cóctel St. Germain Spritz, vinos de la casa y opciones sin alcohol.

“Este aniversario es el reconocimiento a nuestra comunidad de comensales, amigos y colaboradores”, declaró Ana Martínez, directora de marketing de Urban Fork Group, quien destacó que Ladurée ha logrado mantenerse fiel a su herencia francesa adaptándose a los gustos del público local.

LaduréeCortesía

Desde su llegada a México, Ladurée ha consolidado un modelo que combina tradición parisina con experiencias diseñadas para la escena gastronómica nacional contemporánea.

Su segunda celebración confirma la evolución del concepto: de boutique de repostería de lujo a espacio de hospitalidad que integra alta pastelería, cocina colaborativa y oferta a medida para eventos.