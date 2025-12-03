¡La GEN Z no bebe menos! Están bebiendo antes, más ligero y con mayor intención

“La Gen Z no está bebiendo menos, simplemente está bebiendo antes, más ligero y con mayor intención”, resume Sean Kerry, vicepresidente global de on-trade de Bacardi. La frase condensa el giro generacional que revela el Bacardi Cocktail Trends Report 2026, un documento que analiza cómo beben hoy los jóvenes para consumir alcohol y qué esperan encontrar en la barra el próximo año.

Lejos del estereotipo del "chavo sobrio" o del exceso sin control, la fotografía es más matizada: la Gen Z sigue bebiendo, pero lo hace con otros códigos. Cambia la hora, cambia la dosis y, sobre todo, cambia el propósito.

Beber antes: del desvelo al "daycap"

La primera ruptura es de horario. El informe identifica una tendencia clara bautizada como Afternoon Society: el renacimiento del happy hour y de los cocteles de tarde, los llamados daycaps, que cierran la jornada laboral en lugar de inaugurar la madrugada.

Los datos son elocuentes: Más de la mitad de los jóvenes en Francia (51%) y más de un tercio en Estados Unidos (34%) ya están reorganizando sus rutinas para salir a beber y socializar más temprano, según la encuesta global de consumidores de Bacardi.

Coctelería para 2026Freepik

No se trata de dejar de salir, sino de encajar el ritual del coctel en un día que también requiere dormir, trabajar y cuidar la salud mental. La noche eterna pierde atractivo frente a un atardecer bien aprovechado: una copa después del trabajo, una cita breve, una reunión con amigos que termina antes de la medianoche.

Para bares y restaurantes, este cambio generacional implica mover el foco: en 2026, la Gen Z llenará la barra antes, no después.

Beber más ligero: cocteles que acompañan

El segundo movimiento es de intensidad. Si antes el valor estaba en “aguantar”, hoy la Gen Z prefiere cocteles que se puedan disfrutar sin cruzar la línea del malestar. El reporte describe cómo el consumo diurno se articula alrededor de la cultura del Spritz, los tragos de baja graduación y las porciones pequeñas que entran en la economía del pequeño gusto: indulgencias manejables que no descarrilan el día siguiente.

Esa ligereza se traduce en: Menos volumen de alcohol por servicio, combinaciones frescas, frutales y espumosas, formatos listos para beber que caben en un picnic, un festival o una reunión en casa, y una preferencia por bebidas que se ven bien en cámara, pero que también se sienten bien al despertar.

Coctelería para 2026Freepik

No es casual que el mismo informe señale que los cócteles más populares del mundo en 2026 seguirán siendo clásicos como la Margarita, el Mojito, la Piña Colada o el Spritz, bebidas asociadas al disfrute y no al castigo.

Beber con intención: del "lo que sea" al "qué me dice esta marca"

El tercer cambio es de sentido. Donde generaciones anteriores podían conformarse con “lo que haya”, la Gen Z busca coherencia entre lo que bebe y quién es.

El reporte subraya que la Gen Z y los millennials eligen marcas que reflejan su identidad, en un contexto donde el 70% de los consumidores declara que el vínculo emocional impulsa su lealtad hacia una marca.

El informe indica que el 84% de las personas siente que la tecnología ha vuelto menos personales las interacciones sociales, lo que impulsa conceptos de bares con dinámicas screen-free, formatos compartidos y entretenimiento analógico.

Visto desde la barra, la conclusión del Bacardi Cocktail Trends Report 2026 es clara: la Gen Z no es una generación anti-alcohol, sino una generación que exige más a cada copa. Más contexto, más relato, más cuidado del cuerpo, más respeto por el tiempo personal.

Para la industria de la hospitalidad y los destilados, eso significa:

Diseñar propuestas específicas para la tarde, con cocteles de baja graduación y menús pensados para el “daycap”. Entender que el valor ya no está en la barra llena a las 3 de la mañana, sino en la capacidad de generar microcelebraciones memorables a lo largo del día. Construir marcas y experiencias que la Gen Z pueda reconocer como propias, porque hablan su lenguaje visual, emocional y digital.

SpritzFreepik

Si algo deja claro este reporte es que, con la Gen Z, el futuro del coctel no pasa por preguntarse cuánto beben, sino cómo, cuándo y para qué. Y ahí, la industria apenas está empezando a alcanzar el ritmo de una generación que ya cambió el sentido de cada trago.